Los Pumas hicieron varios cambios para la revancha con el Rose Team

Los Pumas incorporaron varios jugadores

Los Pumas inician la segunda semana de la ventana internacional de julio, ya que ahora se viene la revancha con el Rose Team en San Juan, y por ello, el head coach Felipe Contepomi, tuvo que hacer algunas incorporaciones por diversas razones, aunque la se destaca la baja del medio scrum Gonzalo Bertranou quien se fue reemplazado en el comienzo del segundo tiempo por Simón Benítez Cruz.

image.png El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, sumó a Petti, Prisiantelli y Albanese para jugar con el Rose Team y Los Teros.

El back formado en Los Tordos de Mendoza no pudo continuar ante el Rose Team en La Plata por una dolencia que sufrió mientras jugaba que le impidió seguir. Ahora, el entrenador citó a decidió llamar en su reemplazo a Mateo Albanese, que venía de ser titular en la victoria de Argentina XV ante Brasil por 45-17 el último fin de semana. De esta forma, el joven del SIC es el tercer medio scrum en la nómina, con Simón Benítez Cruz y Agustín Moyano compitiendo también por el puesto.

A esa convocatoria hay que sumarle dos más. Una de la de Guido Petti y la otra la de Gerónimo Prisiantelli. Petti llega tras perder con Bordeaux la final del Top 14 frente a Toulouse, mientras que Prisciantelli, que tendría acordado su pase a Racing 92, se suma luego de superar una lesión y podría hacer su debut internacional.

El análisis de Contepomi de la derrota en La Plata

Luego de la derrota de Los Pumas en La Plata por 35-12 ante Inglaterra, Felipe Contepomi señaló que "El primer tiempo no fuimos eficientes. No convertimos. Si bien dominamos territorio y demás en el primer tiempo. En el segundo no pudimos y cuando volvimos, cometimos errores no forzados que cuando vas abajo y tenés que correr de atrás un resultado es muy difícil porque son muy pragmáticos".

image.png El medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou se lesionó en La Plata y no estará disponible en San Juan.

El head coach argentino sostuvo que Tenemos que hacer un buen análisis de cómo ser más eficientes. Me parece que dos veces no pudimos concretar. Terminamos dos o tres veces dentro del ingoal, pero hay que ser más clínicos. Cuando uno llega a esos metros de la cancha tenés que volver con puntos".

En cuanto a las formaciones, el entrenador dijo: "Creo que si vamos a comparar, ellos tienen muy buenos lanzamientos y basan su juego en eso. Lo han hecho muy bien en esas fases. Cada vez que tuvieron un line out lo hicieron bien y nosotros no estuvimos precisos. Es algo que tenemos que seguir trabajando. Es para aprender y muchos chicos están dando sus primeros pasos y para ellos será una buena lección".