Los Pumas se enfocan en el debut en el Mundial ante Inglaterra

De jugar el Campeonato Argentino Juvenil M18 con el seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby cuando estaba en CRAR, hace 4 años, a ser el más joven del plantel del 2023. Pedro Rubiolo está listo para su primera Copa del Mundo. Formado en el CRAR de Rafaela es motivo de orgullo para su club y para el rugby santafesino todo.

image.png Rubiolo debutó en el seleccionado nacional ante los Springboks en Durban y es el Puma número 886.

"Estamos acá en la Baule concentrados y muy bien, una ciudad muy linda, y la verdad que estoy muy contento. Es un lugar tranquilo, hay playa, y todo eso suma. Tenemos la playa enfrente, y después de entrenar nos tiramos siempre un chapuzón y viene muy bien. Las instalaciones del club son geniales" señaló Pedro Rubiolo desde Francia.

Con tan sólo 20 años, el jugador formado en CRAR sostuvo que "efectivamente soy del mismo club que Mayco, mantengo siempre mi contacto con el club, cada vez que vuelvo a Rafaela voy siempre, y concurro a entrenar ahí. Es como mi segunda casa, me dieron todo y todos los que estamos acá es gracias al apoyo de toda la gente de los clubes".

Su debut se produjo el 24 de septiembre con la camiseta de Los Pumas frente a Sudáfrica. "Me acuerdo de ese estadio que era inmenso, mucha gente local, y más como lo viven los sudafricanos. Fue emocionante cantar el himno con Mayco al lado, y el haber debutado con él fue también un plus especial. Me quedó un gran recuerdo de ese partido".

image.png El jugador formado en el Círculo Rafaelino de Rugby puede jugar en la posición de segunda o tercera línea.

"Con Mayco tenemos una conexión muy fuerte, el estar acá con él se hace más llevadero por su experiencia y porque es un amigo. Él también me ayudó mucho en todo esto. Le pido siempre concejos y él siempre está dispuesto a ayudarme. Es un amigo más, y compartir un plantel de Los Pumas es algo relindo".

El exjugador del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby indicó que "este mundial busco aportar mucha energía, desde donde me toque, hay mucha competencia en los entrenamientos para subir el nivel de todos. Busco aprovechar las oportunidades para cuando me toque ingresar. Promesa no hice ninguna, pero con este equipo me gustaría ganar todo. Igualmente hay que ir paso a paso, primero está este sábado, así que después iremos viendo cómo se da todo".

"Inglaterra es el rival del debut, es un rival muy difícil, sabemos todos el potencial que tiene, el momento en el que está, pero con cualquier equipo que nos hubiese tocado vamos a jugar con muchas ganas, y mucha energía. Obvio que Inglaterra es un gran equipo, pero nosotros estamos enfocados en los entrenamientos, y en saber que podemos hacer un buen papel a partir de todo lo que venimos haciendo" contó en cuanto al rival del debut del próximo sábado 9 a las 16 en Marsella.