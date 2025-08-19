Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tendrán un cambio en el plantel para el segundo segundo test ante los All Blacks. Se anunció el ingreso del juvenil Benjamín Grondona en lugar del saliente Nicolás D' Amorín

Los Pumas tendrán un cambio en el plantel para el segundo segundo test ante los All Blacks.

Los Pumas sufrieron una baja entre los convocados, con la salida de Nicolás D' Amorín -jugador en desarrollo-, aunque ya se anunció la incorporación de Benjamín Grondona, de cara al segundo test match contra Los All Blacks (Nueva Zelanda). El rugbier de Bristol Bears se sumará a los entrenamientos de Los Pumas en la previa del duelo del sábado, correspondiente a la segunda jornada del Rugby Championship, que se jugará en el estadio José Amalfitani.

Benjamín Grondona tuvo su debut en Los Pumas durante la última ventana de julio ante Inglaterra en San Juan. El tercera línea completó su primera temporada dentro del plantel principal de Bristol Bears, donde jugó un total de 16 encuentros: 10 en la Premiership, dos en la Champions Cup y cuatro en la Copa de Inglaterra.

En la cancha de Vélez Sarsfield, el conjunto argentino intentará cambiar la imagen y mejorar un rendimiento colectivo que estuvo lejos de ser el esperado, ante unos neozelandeses clínicos que supieron golpear en los momentos justos para quedarse con la victoria.

Tras un lunes de gimnasio y recuperación, la sesión de alta intensidad será este martes en Casa Pumas, el predio de la Unión Argentina en Ingeniero Maschwitz, mientras que el día miércoles será la jornada libre. En tanto, el jueves habrá una nueva práctica y Felipe Contepomi confirmará por la tarde el XV y los suplentes para salir a escena el fin de semana.

La jornada del viernes verá a Los Pumas trasladarse hacia el José Amalfitani para llevar adelante el tradicional Captain's Run. El seleccionado nacional quedará luego concentrado para el partido, con kick off a partir de las 18:10 hs del sábado.

Los Pumas cayeron en el ranking

Los Pumas cayeron por 41-24 ante los All Blacks en el inicio del Rugby Championship y la victoria de los maoríes impactó en el ranking. Los dirigidos por Felipe Contepomi, se mantuvieron en la séptima colocación, aunque ahora más alejados de los Wallabies tras la sorprendente victoria de Australia frente a Sudáfrica.

A su vez, los Springboks perdieron el liderazgo en mano de los neozelandeses y cayeron al tercer lugar ya que también fueron superados por el coeficiente de Irlanda.

Cabe destacar que el Ranking este año cobra una vital importancia, pensando en el sorteo de los grupos del Mundial 2027 (será en diciembre), ya que los seis primeros llegarán como cabezas de serie.