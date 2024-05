Los Pumitas cayeron ante Nueva Zelanda en el Rugby Championship

El encuentro comenzó con una Nueva Zelanda arrolladora que en apenas cinco minutos del partido ya tenía una ventaja de 14-0; Dylan Pledger y Malachi Wrampling marcaron los tries mientras que Rico Simpson aportó las dos conversiones. La lluvia empezaba a jugar su partido y la pelota se hacía cada vez más difícil de manejar, lo que traía imprecisiones al encuentro.

image.png El triunfo de los hombres de negro fue por 43 a 20 en la segunda fecha del Rugby Championship.

A los 12 minutos, Mateo Fossati descontó de penal y Los Pumitas marcaban sus primeros puntos en el partido. Un minuto más tarde, Tomás Medina interceptó una mala salida de Nueva Zelanda y llegó al ingoal rival pero no logró apoyar. A los 25 minutos, Malachi Wrampling marcó su doblete y vio la amarilla Luciano Asevedo por tackle alto, lo que dejó a Argentina en desventaja numérica en un momento clave del partido.

A los 30 minutos, Efraín Elías capitalizó un ataque nacional y marcó el primer try; el viento y la lluvia eran muy fuertes y Mateo Fossati no logró convertir. A los 35 minutos, Rico Simpson marcó de penal y Nueva Zelanda se ponía 24-8 en ventaja. A dos minutos del final de la primera mitad, Juan Manuel Vivas llegó al ingoal rival pero el try de maul fue anulado y los jugadores se fueron al descanso.

Un segundo tiempo muy intenso en la derrota de Los Pumitas

A los 4 minutos del complemento, Andrew Smith quebró la defensa argentina y estiró la ventaja (31-8). Allí llegó la reacción del seleccionado nacional, que con dos conquistas de Juan Manuel Vivas y el ingresado Ignacio Torrado, metieron a Los Pumitas en partido; Santino Di Lucca que ya se encontraba en cancha aportó una conversión (31-20). Minutos más tarde, Nueva Zelanda mostró todo su poderío ofensivo y marcaría por duplicado de la mano de Dylan Pledger y Ben O’Donovan, y puso cifras definitivas al partido (43-20).

Síntesis:

Los Pumitas 20- Nueva Zelanda 43

Los Pumitas alistaron a: Estanislao Rodríguez, Juan Manuel Vivas y Gael Galván; Efraín Elías y Luciano Asevedo; Julián Rossi, Agustín Sarelli y Juan Pedro Bernasconi; Tomás Di Biase y Mateo Fossati; Timoteo Silva, Tomás Medina, Tomás Bocco, Gregorio Pérez Pardo y Benjamín Elizalde. Entrenador: Álvaro Galindo. Luego ingresaron: Marcos Camerlinckx, Diego Correa, Tomás Rapetti, Alejandro Barrios, Ignacio Torrado, Facundo Rodríguez, Santino Di Lucca y Franco Rossetto.

Nueva Zelanda: Will Martin, Vernon Bason (capitán) y Joshua Smith; Cam Christie y Liam Jack; Andrew Smith, Matt Lowe y Malachi Wrampling; Dylan Pledger y Rico Simpson; Frank Vaenuku, Tofuka Paongo, Xavi Taele, King Maxwell y Sam Coles. Luego ingresaron: Manumaua Letu, Sika Pole, Kurene Luamanuvae, Tom Allen, Johnny Lee, Ben O’Donovan, Cooper Grant, Josh Whaanga. Entrenador: Jono Gibbes.

Primer tiempo: 1, 5 y 24’, Goles de Simpson por Tries de Pledger y Wrampling -2- (NZ); 18’, Penal de Fossati (A); 29’, Try de Elías (A), y 35’, Penal de Simpson (NZ).

Amonestado: 24’, Asevedo (A).

Parcial: Argentina 8 – Nueva Zelanda 24.

Segundo tiempo: 4 y 22’, Goles de Simpson por Tries de Smith y Pledger (NZ); 11’, Try de Vivas (A); 14’, Gol de Di Lucca por Try de Torrado (A); 28’, Try de Donovan (NZ).