Los Pumitas consiguieron una agónica victoria ante Gales

El primer tiempo se hizo cuesta arriba para Los Pumitas, al quedar con un hombre menos desde los dos minutos debido a un try-penal en contra y amarilla a Pascal Senillosa. A pesar de la desventaja, el conjunto argentino no sufrió tantos en contra y fue mejorando en su juego hasta conseguir empatar gracias a la conquista de Tadeo Ledesma Arocena. Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda parecían encontrar su mejor rendimiento, pero una amarilla a Agustín García Campos volvía a complicar el panorama.

Los Pumitas.jpg En el primer partido del Mundial Sub 20, la selección argentina de rugby superó a Gales por 34-27.

Esta vez, los galeses supieron aprovechar el hombre de más y se volvieron a poner al frente por la buena puntería de Harri Ford de penal y dos tries convertidos por Steffan Emanuel y Evan Minto. A partir entonces, el conjunto argentino sacó todo su amor propio y logró descontar antes del cierre gracias a dos tries: uno de Tomás Rapetti y otro de Timoteo Silva, tras una buena conexión con Santiago Neyra. De esta manera, la primera etapa se cerraba por 24 a 19 a favor de los dragones.

En el complemento, el equipo argentino entró decidido y golpeó de entrada con el segundo try de la noche de Tomás Rapetti, que nivelaba el marcador. Los galeses no se achicaron a pesar del impulso albiceleste y volvieron a desnivelar con un nuevo penal de su apertura, Harri Ford. La paridad se restableció tan solo dos minutos después gracias a la gran media distancia de Rafael Benedit, quién marcaba de penal. Desde entonces, el partido entró en impasse marcado por el juego físico y la resistencia de ambas defensas, hasta que a tan solo tres minutos del cierre Agustín García Campos marcó el try final y Benedit concretó su tercera conversión del partido para poner cifras definitivas, y certificar una gran victoria de Los Pumitas por 34 a 27.

Los Pumitas volverán a la acción el próximo viernes 4 de julio cuando desde las 15:30 horas (horario argentino) se enfrenten a España en el Estadio Mario Battaglini de la ciudad de Rovigo, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Rugby M20.

Síntesis: Los Pumitas 34- Gales 27

Los Pumitas: Juan Rodríguez, Tadeo Ledesma Arocena y Tomás Rapetti; Tomás Duclos y Álvaro García Iandolino; Tomás Dande, Santiago Neyra y Agustín García Campos; Félix Corletto y Rafael Benedit; Bautista Lescano, Felipe Ledesma, Pedro Coll y Timoteo Silva; Pascal Senillosa.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda. Luego ingresaron: Jerónimo Otano, Diego Correa, Gael Galván, Valentino Freiria, Pampa Storey, Fabricio Griffo, Ramón Fernández Miranda, Aquiles Vieyra.

Gales: Ioan Emanuel, Harry Thomas y Sam Scott; Kenzie Jenkins y Nick Thomas; Deian Gwynne, Harry Beddall y Evan Minto; Sion Davies y Harri Ford; Aidan Boshoff, Steffan Emanuel, Osian Roberts y Elijah Evans; Jack Woods. Luego ingresaron: Saul Hurley, Louie Trevett, Owain James, Dan Gemine, Caio James, Ellis Lewis, Harri Wilde, Tom Bowen.

Primer tiempo: 3m, try-penal (G); 15m, try de Tadeo Ledesma Arocena convertido por Rafael Benedit (LP); 21m, penal de Harri Ford (G); 24m, try de Steffan Emanuel convertido por Harri Ford (G); 28m, try de Evan Minto convertido por Harri Ford (G); 32m, try de Tomás Rapetti (LP); 34m, try de Timoteo Silva convertido por Rafael Benedit (LP).

Amonestados: 3m, tarjeta amarilla a Pascal Senillosa (LP); 20m, tarjeta amarilla a Agustín García Campos (LP).

Parcial: Argentina 19 – Gales 24.

Segundo tiempo: 3m, try de Tomás Rapetti (LP); 10m, penal de Harri Ford (G); 12m, penal de Rafel Benedit (LP); 37m, try de Agustín García Campos convertido por Juan Benedit (LP).

Árbitro: Griffin Colby (Sudáfrica)

Cancha: Estadio Payanini Center, Verona, Italia.