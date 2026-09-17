Los rivales con los que se podría cruzar Estudiantes en las semifinales de la Libertadores

Estudiantes hizo historia al derrotar en Brasil al Corinthians para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores y en horas conocerá a su próximo rival

Estudiantes hizo historia al derrotar en Brasil al Corinthians para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores y en horas conocerá a su próximo rival. El Pincha tuvo un comienzo complicado en la Copa Libertadores, donde superó la fase de grupos gracias a un agónico triunfo sobre Independiente Medellín de Colombia.

Ya en los octavos de final, superó 4-1 en el global a Universidad Católica de Chile, mientras que este miércoles por la noche dio el golpe frente al Corinthians, que era uno de los candidatos al título.

¿Quién sería el rival de Estudiantes?

El rival de Estudiantes en las semifinales saldrá del ganador de la serie entre el último campeón de la Copa Libertadores, que es el Flamengo de Brasil, e Independiente del Valle de Ecuador.

La eliminatoria está encaminada para el equipo brasilero, que en la ida se impuso por 2-0 en condición de visitante y que esta noche buscará sellar la clasificación cuando reciba a Independiente del Valle en el mítico Estadio de Maracaná a partir de las 21:30.

Estudiantes de La Plata y Flamengo tienen mucha historia reciente en la Copa Libertadores. Esto se debe a que se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2025, donde el "Fla" se impuso en los penales luego de igualar 2-2 en los 180 minutos.

También se cruzaron en la fase de grupos de este año, donde el equipo brasilero primero igualó 1-1 en La Plata y luego se impuso 1-0 como local.