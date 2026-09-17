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Gustavo Alfaro estuvo en Santa Fe 2026 y habló de su continuidad al frente de Paraguay

Gustavo Alfaro estuvo presente en el debut ante Argentina y explicó los motivos que lo llevaron a extender su vínculo con el seleccionado paraguayo.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 14:55hs
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Gustavo Alfaro estuvo en Santa Fe 2026 y habló de su continuidad al frente de Paraguay

Albirroja

Gustavo Alfaro fue uno de los espectadores destacados del debut de Paraguay en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El entrenador del seleccionado mayor estuvo en el estadio Marcelo Bielsa para observar el triunfo 2-1 ante Argentina y luego habló sobre su decisión de continuar al frente de la Albirroja durante los próximos años.

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Alfaro explicó por qué eligió continuar

El entrenador argentino contó que antes de definir su futuro necesitaba analizar distintos aspectos personales y profesionales. Según explicó, desde el comienzo dejó claro que Paraguay tendría prioridad si finalmente decidía prolongar su ciclo al frente del seleccionado.

Alfaro también remarcó el vínculo que construyó con los dirigentes paraguayos y la experiencia acumulada durante su carrera, en la que tuvo la posibilidad de conducir equipos en dos Copas del Mundo.

La decisión de extender su contrato no fue inmediata. El técnico señaló que necesitaba conversar con su familia y con las personas de su entorno antes de avanzar con una nueva etapa.

“Me siento en vigencia pura”

Una de las frases más destacadas de Alfaro estuvo relacionada con su presente profesional. El entrenador aseguró que se siente plenamente vigente y que esa fue una de las razones que lo llevaron a aceptar el desafío de continuar durante otros cuatro años.

Finalmente, las distintas partes lograron alcanzar un acuerdo y el técnico seguirá al frente de Paraguay. Mientras tanto, Alfaro aprovechó su presencia en Santa Fe 2026 para acompañar a los juveniles de la Albirroja en un estreno que terminó con victoria frente a Argentina.

Gustavo Alfaro Paraguay continuidad Santa Fe
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