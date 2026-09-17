La racha adversa que Colón necesita sepultar ante Los Andes para no tirar la toalla

Colón recibirá a Los Andes por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional con varias cuentas pendientes. Hay una que puso en jaque la ilusión

Colón necesita reaccionar. El domingo, desde las 16.30, tendrá nuevamente el escenario de su lado cuando reciba a Los Andes , en un partido que aparece como una oportunidad para dejar atrás una racha que comenzó a complicar su objetivo en la Primera Nacional .

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El Sabalero llega después de tres derrotas consecutivas, seguidilla que lo hizo perder terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A. Si bien las matemáticas todavía mantienen abierta la posibilidad de alcanzar el primer lugar, esa alternativa empieza a aparecer como cada vez más lejana.

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Por eso, el desafío de Colón cambió de foco. La prioridad pasa por terminar lo más arriba posible, pensando en la etapa decisiva de la temporada y en conseguir una mejor posición para afrontar el Reducido, donde la localía puede convertirse en un factor importante.

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Volver a hacerse fuerte en el Brigadier

El partido ante Los Andes también tendrá como objetivo recuperar la fortaleza jugando en casa. Colón necesita reencontrarse con una victoria ante su gente y, a partir de ahí, recuperar confianza para encarar las últimas fechas del campeonato. Vale recordar que ya perdió dos veces en el Cementerio de los Elefantes.

Colón debe cortar la racha de tres derrotas en fila y la serie de encuentros recibiendo goles.

La reacción también deberá aparecer en el aspecto defensivo. El equipo lleva cuatro partidos consecutivos sin terminar con el arco en cero, otra de las cuestiones que Delfino buscará corregir ante el Milrayitas. Son varias cuentas pendientes que Colón deberá intentar saldar en una misma tarde: cortar la seguidilla de derrotas, volver a ganar como local, recuperar la confianza y mejorar su funcionamiento defensivo.

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El margen se achica y cada punto comienza a tener un peso diferente. Ante Los Andes, el Sabalero tendrá la posibilidad de ponerle freno a una racha adversa y volver a mirar hacia adelante con el Reducido como horizonte.