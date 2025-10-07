Uno Santa Fe | Unión | Unión

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

La reserva de Unión se recuperó a tiempo y alcanzó un empate 1-1 en Santa Fe ante Defensa por la fecha 13 del Clausura Proyección

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2025 · 17:41hs
La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

Prensa Unión

La reserva de Unión sumó un punto en casa al empatar 1-1 con Defensa y Justicia, por la fecha 13 de la Zona A del Clausura Proyección. Con este resultado, continúa en la zona de playoffs, aunque todavía lejos del puntero Belgrano, que mantiene una diferencia importante.

• LEER MÁS: Unión se prepara para jugar en el "infierno" de Santiago del Estero ante Central Córdoba

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales: Mateo Aguiar abrió el marcador para el Halcón a los 15’ del primer tiempo. Sin embargo, la reacción del Tate llegó en la segunda mitad, cuando Valentín Cerrudo igualó las acciones a los 17’. Punto valioso para el elenco de Nicolás Vazzoler.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caufutbol/status/1975657512612315250&partner=&hide_thread=false

Con este resultado, Unión alcanzó los 21 puntos y ocupa actualmente el cuarto puesto en la tabla, sacándole cinco unidades a Independiente Rivadavia, que hoy sería el último equipo clasificado a playoffs.

Formaciones de Unión y Defensa y Justicia

Unión: Federico Gómez Gerth; Francisco Barinaga; Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Santiago Zencluseen; Lucas Cacciabué y Emilio Giaccone; Ignacio Pedano, Banjamín Pérez y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Defensa: Uriel Ramos; Pablo López, Nazareno Tellechea, Lautaro Quiroga, Lautaro Vázquez, Thiago Martínez, Máximo Ingravidi, Felipe Echenique, Lorenzo Brun, Mateo Aguiar y Thomas Blásquez. DT: Tobías Kohan.

Unión Reserva Defensa
Noticias relacionadas
union se prepara para jugar en el infierno de santiago del estero ante central cordoba

Unión se prepara para jugar en el "infierno" de Santiago del Estero ante Central Córdoba

madelon define el plan estrategico en union para visitar a central cordoba

Madelón define el plan estratégico en Unión para visitar a Central Córdoba

nueva hora y arbitro para la vuelta de la final de la copa santa fe entre union y centenario

Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

orgullo a flor de piel en union: juan kuverling fue convocado a la preseleccion sub 17

Orgullo a flor de piel en Unión: Juan Kuverling fue convocado a la Preselección Sub 17

Lo último

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Último Momento
¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: Una Constitución en miniatura para la ciudad

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: "Una Constitución en miniatura para la ciudad"

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: La idea es no arriesgar a ninguno

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: "La idea es no arriesgar a ninguno"

Ovación
El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario