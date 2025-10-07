La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

La reserva de Unión se recuperó a tiempo y alcanzó un empate 1-1 en Santa Fe ante Defensa por la fecha 13 del Clausura Proyección

La reserva de Unión sumó un punto en casa al empatar 1-1 con Defensa y Justicia, por la fecha 13 de la Zona A del Clausura Proyección. Con este resultado, continúa en la zona de playoffs, aunque todavía lejos del puntero Belgrano, que mantiene una diferencia importante.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales: Mateo Aguiar abrió el marcador para el Halcón a los 15’ del primer tiempo. Sin embargo, la reacción del Tate llegó en la segunda mitad, cuando Valentín Cerrudo igualó las acciones a los 17’. Punto valioso para el elenco de Nicolás Vazzoler.

A la Reserva y Primera, les está costando sumar victorias en el 15 de Abril. Apenas 3 de 9 puntos posibles para los dirigidos por N. Vazzoler.



Las 5 víctimas de Valentín Cerrudo en este torneo:

Estudiantes, Colón, Racing, Central Córdoba y hace minutos, Defensa y Justicia.

pic.twitter.com/16o6Hoj57o — NotiTates (@caufutbol) October 7, 2025

Con este resultado, Unión alcanzó los 21 puntos y ocupa actualmente el cuarto puesto en la tabla, sacándole cinco unidades a Independiente Rivadavia, que hoy sería el último equipo clasificado a playoffs.

Formaciones de Unión y Defensa y Justicia

Unión: Federico Gómez Gerth; Francisco Barinaga; Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Santiago Zencluseen; Lucas Cacciabué y Emilio Giaccone; Ignacio Pedano, Banjamín Pérez y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Defensa: Uriel Ramos; Pablo López, Nazareno Tellechea, Lautaro Quiroga, Lautaro Vázquez, Thiago Martínez, Máximo Ingravidi, Felipe Echenique, Lorenzo Brun, Mateo Aguiar y Thomas Blásquez. DT: Tobías Kohan.