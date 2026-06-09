Los San Antonio Spurs ganaron el juego 3 y siguen con vida en las Finales de la NBA

Los Spurs ganaron el tercer partido de las Finales de la National Basketball Association ante los New York Knicks por 115-111.

San Antonio Spurs se llevó el juego 3 de las Finales de la NBA tras ganarle a New York Knicks por 111-115 y le cortó al local un invicto que arrastraban desde el 23 de abril de 2026 sin perder. El partido fue disputado en el Madison Square Garden, New York.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió al tercer juego de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs. James Dolan, dueño de la franquicia neoyorquina, invitó al máximo mandatario del país norteamericano; el servicio secreto, junto con la policía de la ciudad, diagramaron un operativo de seguridad enorme.

Además, el equipo local canceló las transmisiones en vivo a las afueras de las instalaciones del Madison Square Garden, donde solían reunirse muchos hinchas de los Knicks y la euforia por las victorias conseguidas generaba disturbios. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, cancelaron ese servicio gratuito que suele ofrecerse a los fanáticos.

El Juego 3 de las Finales NBA arrancó completamente dominado por los Spurs que, con una buena cadencia en la ofensiva y los yerros del local, Stephon Castle (23 puntos) fue quien más anotó de la visita en el primer cuarto. San Antonio se llevó este período por 22-33.

Pero en el segundo bloque de partido, los Knicks con mucho orden, una rotación con mayoría de jugadores fuertes en defensa, provocaron el caos en la táctica texana y dieron vuelta el partido. OG Anunoby (28 puntos) fue el líder de New York en este cuarto para lograr la remontada sobre el final del mismo y retirarse al descanso ganando por 64-57.

Los terceros 12 minutos disputados tuvieron una levantada visitante. Los Spurs consiguieron empatar el marcador y, a partir de allí, el juego se volvió de ida y vuelta en los lideratos de los tantos. Esas conversiones constantes favorecieron a San Antonio, gracias al buen juego que disputó Víctor Wembanyama (32 puntos, ocho rebotes), ya que culminaron el período 3 ganando por 91-92.

Los dirigidos por Mitch Johnson consiguieron mantener su ventaja a lo largo del último período, pese a la buena actuación de Jalen Brunson (32 puntos) y los texanos dominaron con un carácter de veteranos, aun sabiendo que esta plantilla de jugadores está disputando sus primeros playoffs. Finalmente, San Antonio Spurs se llevó la victoria por 111-115 y se aseguró la vuelta al Frost Bank Center para disputar un juego 5.

Calendario (Serie 2-1 a favor de New York Nicks ante San Antonio Spurs):

Las Finales de la NBA mantendrán el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: Miércoles 10 de junio, a las 21:30, en Nueva York.

Juego 5: Sábado 13 de junio, a las 21:30, en San Antonio.

Juego 6: Martes 16 de junio, a las 21:30, en Nueva York. (De ser necesario)

Juego 7: Viernes 19 de junio, a las 21:30, en San Antonio. (De ser necesario)