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River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

El Millonario se impuso 1-0 con un cabezazo de Lautaro Rivero, sumó tres puntos clave en la pelea por los playoffs y ahora visitará a Boca en La Bombonera.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 21:54hs
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River venció a Racing, llega fortalecido al Superclásico y se ilusiona con cerrar fuerte el Clausura

River Plate consiguió una victoria importante frente a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura y llega con otro ánimo a la semana más esperada del calendario. El equipo de Núñez se impuso por 1-0 en un partido disputado, conservó su lugar entre los clasificados de la Zona B y sumó puntos fundamentales en la Tabla Anual, antes de afrontar el Superclásico ante Boca.

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Lautaro Rivero marcó la diferencia y River se quedó con un triunfo clave

El único gol de la tarde llegó por intermedio de Lautaro Rivero, quien ganó de cabeza en el área tras un centro preciso de Ángel Correa y desató el festejo del Millonario. Antes del descanso, el propio Correa había convertido, pero la intervención del VAR llevó al árbitro Leandro Rey Hilfer a revisar la acción y anular el tanto por una posición adelantada de Gonzalo Montiel que condicionó la intervención del arquero Facundo Cambeses.

La preocupación para River apareció durante la primera etapa, cuando Aníbal Moreno debió salir por una molestia física a los 17 minutos. Su situación encendió las alarmas en la previa del clásico y Lucas Silva ingresó para reemplazarlo.

En el complemento, Racing presionó sobre la salida del local y buscó complicarlo, aunque River respondió con modificaciones para recuperar el control y frenar los avances del conjunto de Avellaneda. El equipo de Núñez también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, con participaciones de Correa y Thiago Almada, pero el resultado no volvió a moverse.

Con el triunfo, River alcanzó los 23 puntos en la Zona B y llegó a 52 unidades en la Tabla Anual, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular. Ahora, el desafío será trasladar este impulso al partido más importante: el domingo visitará a Boca en La Bombonera, en un Superclásico que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el torneo. Racing, por su parte, recibirá a Aldosivi.

River Clausura Racing
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