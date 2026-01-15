Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

A partir de esta semana, desde las 20 hasta las 6, y durante un mes, el Gobierno Provincial puso en marcha nuevamente la modalidad de trabajos nocturnos para reparar y repavimentar un tramo de 4 kilómetros sobre la Autopista Rosario-Santa Fe, cercano al puente del Río Salado.

El Gobierno de Santa Fe, a través del fideicomiso que administra la Autopista 01 , continúa con el plan de repavimentación de distintos tramos del corredor más transitado de la provincia. Estas nuevas obras, se focalizan en dos tramos: mano hacia Rosario, intervenciones nocturnas entre los kilómetros 152 y 156, y mano hacia Santa Fe, trabajos diurnos entre los kilómetros 116,5 y 118,5.

Sobre estas obras, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, destacó que “en sintonía con el plan de obras viales que impulsan el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico a partir de una administración eficiente de los recursos, estamos volviendo a poner en valor, mejorando la transitabilidad y seguridad vial de la Autopista Rosario - Santa Fe. La inversión para realizar estas repavimentaciones son de la Autopista, el pago del peaje vuelve en obras, vuelve en mantenimiento”.

Evitar horarios picos

“Esta intervención va a durar alrededor de tres meses. El primer mes con trabajos de noche, cerca de la ciudad capital, para evitar la congestión vehicular a la salida de la ciudad de Santa Fe durante la mañana, en horarios pico. Mientras estemos repavimentando se realizará una reducción parcial de la calzada, así que pedimos que quienes transitan en horario vespertino respeten la señalización y al personal que ordena el tránsito”, explicó el titular de Vialidad Provincial.

“En este primer tramo estamos realizando reparaciones, sellado de fisuras, texturizado y colocación de una microcarpeta asfáltica de 3 centímetros, arreglando los sectores más dañados de la salida de Santa Fe, tanto en el carril lento como en el carril rápido. Entre los kilómetros 116,5 y 118,5 realizaremos una reconstrucción en ambos carriles”, detalló Seghezzo.

En febrero se inaugura el tercer carril

Por otra parte, desde el Ministerio de Obras Públicas, como ya lo había anunciado su titular Lisandro Enrico, recordaron que, los trabajos desarrollados por el Gobierno Provincial para la construcción del tercer carril de la Autopista, a lo largo de 16,5 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo, ya están arriba del 90% de avance en lo que representa una obra clave en la región para las terminales portuarias y el acceso norte de Rosario. Para los primeros días de febrero está programada su inauguración.

“La construcción del tercer carril, la repavimentación de los carriles existentes y trabajos en banquinas están completos. Ahora estamos haciendo todo el resto de tareas complementarias, vitales para la circulación: colocación de tachas y cartelería, distintos trabajos en los accesos y puentes, pintura, iluminación y otras intervenciones menores más. Esta es otra obra estratégica que lleva adelante la gestión del gobernador Pullaro en la zona de accesos a los puertos, con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario”, explicó Seghezzo.

Con la finalización de la construcción del nuevo carril en la mano descendente de la AP01, que va desde Santa Fe hacia Rosario, la Provincia prevé terminar en febrero con las distintas obras complementarias para dejar lista la obra, con el objetivo de mejorar la circulación del transporte de carga y agilizar el acceso a las zonas de puertos.