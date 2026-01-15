Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Con el regreso a la Copa Libertadores tras dos años, Boca evaluó opciones en el fútbol europeo y un delantero argentino quedó en el radar.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 15:28hs
Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Boca Juniors comenzó el 2026 con la Copa Libertadores como eje de su planificación deportiva y, en ese contexto, la dirigencia analizó alternativas para reforzar el ataque. Entre los nombres seguidos apareció el de un delantero argentino con presente en Europa, cuyo buen momento reavivó el interés del club en plena ventana de pases.

La Libertadores como prioridad deportiva

Tras dos temporadas sin disputar el certamen continental, en Boca asumieron que “la exigencia es máxima” y que el objetivo de volver a competir por el título demandó jerarquía y experiencia. La búsqueda apuntó a perfiles con rodaje internacional, capaces de adaptarse con rapidez a la presión del torneo.

En ese escenario, surgió el interés por Ezequiel “Chimy” Ávila, atacante del Betis, de destacada actualidad en el fútbol español. Con casi una década en el Viejo Continente, su nombre fue evaluado por el área deportiva como una alternativa posible para potenciar el plantel.

Buen presente en España y cautela ante los rumores

El delantero de 31 años venía de ser decisivo en la Copa del Rey, donde marcó un doblete ante Elche, actuación que volvió a ponerlo en el centro de la escena. Tras ese partido, al ser consultado por el supuesto interés de Boca, eligió un mensaje medido y sin definiciones.

Tengo contrato y pienso en el día a día, en hacer bien mi trabajo acá”, explicó, antes de dejar una frase que reflejó su postura frente al mercado: “Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe”. Incluso apeló al humor para reforzar la idea de la incertidumbre: “Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, mañana juego a la quiniela”.

El mercado de pases y los tiempos de Boca

Ávila también remarcó que cualquier negociación quedó fuera de su órbita. “Eso es tema de la directiva y de mi agente. Yo tengo que ocuparme de rendir, porque si me pongo a hablar de si me voy o me quedo, descuido mi trabajo”, sostuvo, desligándose de las gestiones extradeportivas. Mientras tanto, en Boca reconocieron que el mercado de pases avanzó con más dificultades de las previstas. Algunas negociaciones, como la del extremo colombiano Marino Hinestroza, se extendieron más de lo esperado y aún no encontraron resolución.

Con la Libertadores cada vez más cerca, el club mantuvo abiertas distintas carpetas. La posibilidad de sumar a un delantero con experiencia europea permaneció latente, aunque, como advirtió el propio protagonista, el futuro inmediato siguió siendo una incógnita.

Boca Copa Libertadores Europa España mercado de pases
Noticias relacionadas
ubeda mueve fichas en boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

San Pablo está interesado y acelera para sumar a Kevin Zenón.

Un club brasileño mostró interés para incorporar a Kevin Zenón

Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca.

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

union tendra que seguir esperando: boca desecho la salida de zenon al alaves

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Lo último

San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Último Momento
San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Está muy cerca: un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

"Está muy cerca": un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Ovación
La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Alonso llevó tranquilidad por Teuten y descartó una nueva inhibición en FIFA

Alonso llevó tranquilidad por Teuten y descartó una nueva inhibición en FIFA

Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo

"Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo"

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus