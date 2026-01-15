Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

En una histórica jornada, con lluvia, la franquicia litoraleña Capibaras XV, comenzó con la pretemporada en Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 19:29hs
Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

El rugby del Litoral vivió otra de las tantas jornadas históricas que tendrá en este 2026. Hoy 43 jugadores y los miembros del staff se encontraron por primera vez para comenzar a construir deportivamente al primer equipo profesional de la región. La cita fue en Gimnasia y Esgrima de Rosario, donde el plantel entrenará hasta el próximo sábado.

Capibaras XV comenzó su pretemporada

El inicio fue con el alba. A las 6.30, para evitar los calores propios de enero en el Litoral, los jugadores llegaron a la sede de GER en el Parque Independencia para recibir la indumentaria oficial. A continuación tuvieron su primera charla con el cuerpo técnico, en la que se explicaron algunos de los conceptos sobre los que se trabajará antes del debut. En la continuidad de la mañana hubo testeos en el gimnasio y a las 8.30 por primera vez Capibaras pisó una cancha de rugby para realizar una práctica.

LEER MÁS: Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

El entrenamiento comenzó el bronco test en el que los mejores registros fueron de los medio scrum Alejo Sugasti e Ignacio Zabella con 4.12. Posteriormente el equipo se dividió entre fowards y backs, con trabajos de line para unos y lanzamientos de juego para los demás. El primer día finalizó con movimientos generales.

El santafesino Maximiliano Bustos es uno de los entrenadores de la franquicia litoraleña..jpg

Cabe destacar que la práctica contó con la presencia de Andrés Bordoy, ex jugador de Duendes y Los Pumas que actualmente es el referente nacional de scrum. También dijo presente Juan Fasce, de Universitario de Rosario y con actualidad en el cuerpo técnico del seleccionado nacional como analista de video.

La continuidad de la semana tendrá entrenamientos viernes y sábado también en Gimnasia, cancha que se utilizará hasta la finalización de las obras que se están desarrollando en el Hipódromo del Parque Independencia. El gran objetivo sigue siendo el debut del próximo 21/2 ante Peñarol, el último campeón, en Rosario.

LEER MÁS: Los Pumitas ya conocen a sus rivales para el Mundial Juvenil

Testimonios en el Parque de la Independencia

Con la experiencia de haber transitado el torneo en temporadas anteriores, el tercera línea de la Ignacio Gandini afirmó que “es un torneo muy duro, físico y mental, además de largo y exigente. Pero creo que estamos más que preparados para estar a la altura”. Y sostuvo que “lo mejor que le puede pasar a este equipo es pertenecer a la región, a la zona, a Rosario, a Paraná, a Santa Fe, que la gente venga, nos vea y nos apoye. Que los chicos digan yo quiero estar ahí. Sin duda va a elevar el nivel de toda la región.”

El segunda línea de Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavídes, comenzó la pretemporada en el sur provincial.jpg

Por su parte el apertura Juan Bautista Baronio coincidió con su par al afirmar “es todo mental. Obvio que prepararse físicamente también, pero si estamos fuertes de la cabeza hace todo que sea más fácil.” Y respecto a la conformación del equipo resaltó la heterogeneidad de edades y la experiencia detrás: “Siento que estaba balanceado el equipo. Hay chicos jóvenes, pero también más grandes. Y todos tenemos experiencia. Creo que está perfecto el balance”.

LEER MÁS: Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

EL head coach Nicolas Galatro se mostró muy satisfecho con el primer entrenamiento del equipo “Me encontré con un panorama mucho mejor del que me imaginaba. Le habíamos dicho a los chicos que necesitábamos que vengan preparados al ser una franquicia nueva. El desafío nuestro de ser competitivos es enorme y necesitábamos un esfuerzo extra por parte de ellos. Y cumplieron.”

“Hay 10, 12 chicos que son parte del plantel del M20 nacional, así que apuntamos un poco a eso, al crecimiento de esos jugadores con el apuntalamiento de los que tienen más experiencia". Por último, recalcó la alegría y la energía del equipo ante este primer encuentro “estamos todos muy contentos de poder ser parte de este equipo, una franquicia profesional en nuestra región, en nuestra casa, la verdad que como entrenador me llena de orgullo y es una responsabilidad muy grande”.

Capibaras XV Súper Rugby Américas Parque de la Independencia Los Pumas rugby
Noticias relacionadas
atletico de madrid blindo a giuliano simeone con una clausula record y contrato hasta 2030

Atlético de Madrid blindó a Giuliano Simeone con una cláusula récord y contrato hasta 2030

La FIFA puso a la venta este miércoles las entradas para el Mundial de Qatar 2022.

Un campeón del mundo vuelve a quedar en la órbita de los gigantes de Europa

boca vuelve a mirar a europa en su plan para la libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

los torneos que afrontaran los cinco grandes del futbol argentino en 2026

Los torneos que afrontarán los cinco grandes del fútbol argentino en 2026

Lo último

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Último Momento
Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Ovación
El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus