Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

En una histórica jornada, con lluvia, la franquicia litoraleña Capibaras XV, comenzó con la pretemporada en Gimnasia y Esgrima de Rosario.

El rugby del Litoral vivió otra de las tantas jornadas históricas que tendrá en este 2026. Hoy 43 jugadores y los miembros del staff se encontraron por primera vez para comenzar a construir deportivamente al primer equipo profesional de la región. La cita fue en Gimnasia y Esgrima de Rosario, donde el plantel entrenará hasta el próximo sábado.

El inicio fue con el alba. A las 6.30, para evitar los calores propios de enero en el Litoral, los jugadores llegaron a la sede de GER en el Parque Independencia para recibir la indumentaria oficial. A continuación tuvieron su primera charla con el cuerpo técnico, en la que se explicaron algunos de los conceptos sobre los que se trabajará antes del debut. En la continuidad de la mañana hubo testeos en el gimnasio y a las 8.30 por primera vez Capibaras pisó una cancha de rugby para realizar una práctica.

El entrenamiento comenzó el bronco test en el que los mejores registros fueron de los medio scrum Alejo Sugasti e Ignacio Zabella con 4.12. Posteriormente el equipo se dividió entre fowards y backs, con trabajos de line para unos y lanzamientos de juego para los demás. El primer día finalizó con movimientos generales.

El santafesino Maximiliano Bustos es uno de los entrenadores de la franquicia litoraleña..jpg

Cabe destacar que la práctica contó con la presencia de Andrés Bordoy, ex jugador de Duendes y Los Pumas que actualmente es el referente nacional de scrum. También dijo presente Juan Fasce, de Universitario de Rosario y con actualidad en el cuerpo técnico del seleccionado nacional como analista de video.

La continuidad de la semana tendrá entrenamientos viernes y sábado también en Gimnasia, cancha que se utilizará hasta la finalización de las obras que se están desarrollando en el Hipódromo del Parque Independencia. El gran objetivo sigue siendo el debut del próximo 21/2 ante Peñarol, el último campeón, en Rosario.

Testimonios en el Parque de la Independencia

Con la experiencia de haber transitado el torneo en temporadas anteriores, el tercera línea de la Ignacio Gandini afirmó que “es un torneo muy duro, físico y mental, además de largo y exigente. Pero creo que estamos más que preparados para estar a la altura”. Y sostuvo que “lo mejor que le puede pasar a este equipo es pertenecer a la región, a la zona, a Rosario, a Paraná, a Santa Fe, que la gente venga, nos vea y nos apoye. Que los chicos digan yo quiero estar ahí. Sin duda va a elevar el nivel de toda la región.”

El segunda línea de Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavídes, comenzó la pretemporada en el sur provincial.jpg

Por su parte el apertura Juan Bautista Baronio coincidió con su par al afirmar “es todo mental. Obvio que prepararse físicamente también, pero si estamos fuertes de la cabeza hace todo que sea más fácil.” Y respecto a la conformación del equipo resaltó la heterogeneidad de edades y la experiencia detrás: “Siento que estaba balanceado el equipo. Hay chicos jóvenes, pero también más grandes. Y todos tenemos experiencia. Creo que está perfecto el balance”.

EL head coach Nicolas Galatro se mostró muy satisfecho con el primer entrenamiento del equipo “Me encontré con un panorama mucho mejor del que me imaginaba. Le habíamos dicho a los chicos que necesitábamos que vengan preparados al ser una franquicia nueva. El desafío nuestro de ser competitivos es enorme y necesitábamos un esfuerzo extra por parte de ellos. Y cumplieron.”

“Hay 10, 12 chicos que son parte del plantel del M20 nacional, así que apuntamos un poco a eso, al crecimiento de esos jugadores con el apuntalamiento de los que tienen más experiencia". Por último, recalcó la alegría y la energía del equipo ante este primer encuentro “estamos todos muy contentos de poder ser parte de este equipo, una franquicia profesional en nuestra región, en nuestra casa, la verdad que como entrenador me llena de orgullo y es una responsabilidad muy grande”.