La Reserva de Unión suma minutos y se prueba ante San Lorenzo de Esperanza

El equipo rojiblanco afrontará este sábado un amistoso en Casa Unión como parte de su preparación para el Torneo Proyección 2026, en el inicio del ciclo de Alejandro Trionfini al frente de la división.

En el marco de la pretemporada 2026 , la Reserva de Unión afrontará este sábado desde las 10 un partido amistoso frente a San Lorenzo de Esperanza , en Casa Unión , con el objetivo de comenzar a sumar rodaje competitivo antes del inicio del Torneo Proyección .

El encuentro marcará el primer compromiso amistoso de la Reserva tatengue en esta etapa de trabajo. Será también la presentación formal del equipo bajo la conducción de Alejandro Trionfini , quien asumió tras la salida de Nicolás Vazzoler , recientemente incorporado al cuerpo técnico de la Primera División por decisión de Leonardo Madelón .

El partido se disputará en Casa Unión, el predio está ubicado sobre la Autovía 19, en jurisdicción de Colonia San José, un espacio clave para el desarrollo integral del fútbol del club. Allí, el plantel juvenil buscará comenzar a ganar ritmo competitivo y confianza colectiva.

San Lorenzo de Esperanza, un rival en plena puesta a punto

El conjunto de Esperanza llegará a Santa Fe en pleno proceso de preparación. San Lorenzo de Esperanza, dirigido por Lisandro Perussini, se alista para un año exigente que tendrá como uno de sus desafíos la Copa Federación 2026, cuyo debut está previsto para el 25 de enero.

El “santo” viene de una destacada campaña en la Liga Esperancina y afrontará este amistoso como parte de su puesta a punto, con un plantel que mantiene una base consolidada y que sumó refuerzos para la competencia regional.