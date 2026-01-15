Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Reserva de Unión suma minutos y se prueba ante San Lorenzo de Esperanza

El equipo rojiblanco afrontará este sábado un amistoso en Casa Unión como parte de su preparación para el Torneo Proyección 2026, en el inicio del ciclo de Alejandro Trionfini al frente de la división.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 18:45hs
La Reserva de Unión suma minutos y se prueba ante San Lorenzo de Esperanza

Prensa Unión

En el marco de la pretemporada 2026, la Reserva de Unión afrontará este sábado desde las 10 un partido amistoso frente a San Lorenzo de Esperanza, en Casa Unión, con el objetivo de comenzar a sumar rodaje competitivo antes del inicio del Torneo Proyección.

Primer ensayo formal de la Reserva de Unión

El encuentro marcará el primer compromiso amistoso de la Reserva tatengue en esta etapa de trabajo. Será también la presentación formal del equipo bajo la conducción de Alejandro Trionfini, quien asumió tras la salida de Nicolás Vazzoler, recientemente incorporado al cuerpo técnico de la Primera División por decisión de Leonardo Madelón.

El partido se disputará en Casa Unión, el predio está ubicado sobre la Autovía 19, en jurisdicción de Colonia San José, un espacio clave para el desarrollo integral del fútbol del club. Allí, el plantel juvenil buscará comenzar a ganar ritmo competitivo y confianza colectiva.

LEER MÁS: Saravia quedó libre y Unión acelera por el volante que quiere Madelón

San Lorenzo de Esperanza, un rival en plena puesta a punto

El conjunto de Esperanza llegará a Santa Fe en pleno proceso de preparación. San Lorenzo de Esperanza, dirigido por Lisandro Perussini, se alista para un año exigente que tendrá como uno de sus desafíos la Copa Federación 2026, cuyo debut está previsto para el 25 de enero.

El “santo” viene de una destacada campaña en la Liga Esperancina y afrontará este amistoso como parte de su puesta a punto, con un plantel que mantiene una base consolidada y que sumó refuerzos para la competencia regional.

Unión Reserva San Lorenzo de Esperanza Casa Unión
Noticias relacionadas
union, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Madelón se mostró cauto con el libro de pases.

"Unión debe seguir creciendo, pero en este libro de pases vamos a estar en jaque"

matias mansilla en su debut en el arco tatengue: lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento

Matías Mansilla en su debut en el arco Tatengue: "Lo que importa no es el resultado sino el funcionamiento"

julian palacios figura en el debut de union: es importante empezar ganando asi

Julián Palacios figura en el debut de Unión: "Es importante empezar ganando así"

Lo último

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Último Momento
Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Ovación
El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus