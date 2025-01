Lucas Alario fue presentado en Estudiantes: "¿Por qué estoy acá? Es algo personal"

"Con Eduardo estuvimos hablando antes de que se haga todo, de que se confirme. También lo conozco a través de amigos en común y me dieron buenísimas referencias de él. Aparecieron otras posibilidades, pero tengo mucha gente y muchos amigos que me hablaron muy bien de Estudiantes. Y viéndolo también desde afuera, ha tenido muchos resultados positivos. Y lo ordenado y el sentido de pertenencia que tiene. ¿Por qué estoy acá? Es algo personal. Me gustó la idea y los objetivos por delante", declaró el delantero de último paso en el Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1877746048342315130&partner=&hide_thread=false Lucas Alario: "Las expectativas son buenas, tanto las mías como las de mis compañeros. Hay que aprovechar la pretemporada, desde lo físico y lo futbolístico. La ilusión es muy grande porque tenemos un gran plantel para seguir por el mismo camino" pic.twitter.com/Ub7otKyb6A — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 10, 2025

Sobre los objetivos en esta temporada que inicia el sábado 25 ante Unión en condición de local, el ex-Colón señaló a la Copa Libertadores de América como el principal: "Obvio que el hecho de que Estudiantes la esté por jugar también es algo importante. En lo personal también, es la máxima competencia que tenemos los sudamericanos. Es un privilegio tener la posibilidad de volver a jugarla".

"A nivel grupal y como institución, hay que tratar de llevar a Estudiantes lo más lejos posible. Competir y tratar de llegar lo más alto posible, porque creo que viendo la calidad de jugadores y el técnico que hay, tenemos posibilidades de poder conseguir muchas cosas en este año. Para eso nos tenemos que preparar de la mejor manera" agregó el atacante de 32 años.

Por último, Alario se refirió a la importancia que tuvieron los ex Estudiantes que tuvo como compañeros: "Con Agustín Rogel fui compañero hasta hace poco. Me habló maravillas de esta institución, así como Gabi Mercado. Por ahí con Joaquín y Juan lo hablamos hace poco, después de mi llegada. Creo que Gabi y Agustín fueron los que mejores referencias me dieron de esta institución. Acá me encontré con todo lo que me dijeron. La verdad que estoy feliz y trataré de dar lo mejor en el momento en que me toque".