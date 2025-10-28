Uno Santa Fe | Ovación | Lucas Bernardi

Lucas Bernardi le apunta a lo físico de Newell's para el duelo ante Unión

El entrenador decidió esa modalidad, con una concentración que finalizará el miércoles. Apunta a mejorar el ritmo de competencia. Chocará con la intensidad de Unión

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2025 · 15:45hs
Lucas Bernardi le apunta a lo físico de Newells para el duelo ante Unión

La Capital

La preocupación de Lucas Bernardi pasa por el estado físico de los futbolistas. La condición en la que los encontró explica que haya programado entrenamientos en doble turno, para mejorar ese aspecto del plantel de Newell's hacia el primero de los tres partidos que tendrá hasta la finalización del torneo.

Tanta atención merece el tema para el entrenador interino que continuará bajo esa modalidad, de prácticas por la mañana y por la tarde, hasta hoy mismo inclusive.

No es que las cuestiones futbolísticas no merezcan la atención de Bernardi. El cuerpo técnico diagrama y pone en práctica diferentes tareas desde el miércoles de la semana pasada, día en que se puso al frente del equipo, con el objetivo de lograr un funcionamiento que le permita competir en lo que resta del torneo.

Pero el despliegue físico es en donde está poniendo mucho énfasis. Es evidente que analizó un déficit en ese sentido. A remediar cuanto antes.

Lucas Bernardi y un colaborador clave

El preparador físico Nicolás Aiello, quien acompañó a Bernardi en la reserva y ahora lo hace en la primera, asume un rol protagónico en la búsqueda de una mejora física de los futbolistas. Un objetivo tan importante que se decidió que el entrenamiento del viernes pasado sea en doble turno y que se repita el modo ayer y continúe también hoy, concentración de por medio en el hotel de Bella Vista.

Recién el miércoles, a dos días del partido, la práctica será en un solo turno, por la mañana, quedando posteriormente desconcentrados. El jueves también habrá una sola práctica, para luego iniciar la concentración para el partido contra Unión del viernes, a las 21.15, en el Coloso Marcelo Bielsa.

image

La decisión de mantenerlos concentrados entre viernes y sábado últimos, esta última jornada practicando solo por la mañana y quedando después liberados, y desde ayer y hasta el miércoles tiene la finalidad de fortalecer el espíritu y el ánimo de todos, ante el desafío de mantener a la Lepra en primera. La actitud cobra un valor enorme ante la tensión, externa o interna, de todo lo que hay en juego.

El hincha exigirá en la cancha y está en su derecho. Pero existe el convencimiento general de que es el momento de apoyar y de alentar a los futbolistas y a Bernardi. Porque un ambiente similar al que se generó en los últimos partidos, con silbidos y abucheos incluso antes de empezar a jugar, será contraproducente y causará una mala predisposición.

Símbolos de Newell's junto a Bernardi y el equipo

Quienes entendieron que es necesaria la unidad de todos los sectores fueron referentes históricos, como el Tata Martino, Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y Diego Mateo, entre otros, respaldando al entrenador y concurriendo incluso a Bella Vista. La misma postura de la oposición, que salieron a bancar al técnico para esta circunstancia crítica.

Bernardi quiere conseguir un mayor ritmo, para lo que falta del torneo y, en lo inmediato, para contrarrestar la intensidad del juego de Unión, que ejerce una presión alta y velocidad por las bandas.

No lo conseguirá si el equipo disminuye su despliegue con el paso de los minutos, como sucedió en varios partidos. Las goleadas de los últimos encuentros se explican también por la cuestión física.

Ser competitivos contra la intensidad de Unión

El entrenador trabaja para alcanzar un crecimiento en ese aspecto, incrementando la frecuencia de entrenamientos, aunque también dependerá de las aptitudes físicas de los futbolistas que elija para jugar. No todos están aptos para correr de principio a fin.

image

La lectura que realice Bernardi antes y durante el partido es clave. La incorporación de algunos juveniles que le inyecten destreza física puede compensar tal falencia.

Por lo pronto, Valentino Acuña, de regreso del Mundial sub-20, posiblemente ingrese en la mitad de cancha, a partir de las bajas de Luca Regiardo y Ever Banega, ambos suspendidos, y le aporte mayor dinámica al equipo.

La inquietud sobre la condición física en Newell’s es tal que, según trascendió desde Santa Fe, el deseo fue jugar el viernes por la noche, para que el calor no le quite energías a los futbolistas ante un conjunto de tanta intensidad como el de Leonardo Madelón.

Fuente: La Capital

Lucas Bernardi Newell's Unión
Noticias relacionadas
tapia en afa: el objetivo es un mundial de 64 equipos

Tapia en AFA: "El objetivo es un Mundial de 64 equipos"

bernardi pasa la escoba y separaria a benedetto en newells

Bernardi pasa la escoba y separaría a Benedetto en Newell's

maxi rodriguez: siempre que el club me necesite voy a estar a disposicion

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

tata martino y el presente de newells: cuanto mas rapido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

Lo último

La PDI hizo allanamientos en Santa Fe por un fraude a la administración pública de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos

La PDI hizo allanamientos en Santa Fe por un fraude a la administración pública de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos

Tapia en AFA: El objetivo es un Mundial de 64 equipos

Tapia en AFA: "El objetivo es un Mundial de 64 equipos"

Bernardi pasa la escoba y separaría a Benedetto en Newells

Bernardi pasa la escoba y separaría a Benedetto en Newell's

Último Momento
La PDI hizo allanamientos en Santa Fe por un fraude a la administración pública de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos

La PDI hizo allanamientos en Santa Fe por un fraude a la administración pública de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos

Tapia en AFA: El objetivo es un Mundial de 64 equipos

Tapia en AFA: "El objetivo es un Mundial de 64 equipos"

Bernardi pasa la escoba y separaría a Benedetto en Newells

Bernardi pasa la escoba y separaría a Benedetto en Newell's

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones a una vendedora ambulante

Condenan a padre e hija por el brutal ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones a una vendedora ambulante

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

Río de Janeiro: al menos 64 muertos entre narcos y policías en un megaoperativo en las favelas

Ovación
Tapia en AFA: El objetivo es un Mundial de 64 equipos

Tapia en AFA: "El objetivo es un Mundial de 64 equipos"

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Unión y el desafío de recuperar la memoria jugando como visitante

Unión y el desafío de recuperar la memoria jugando como visitante

Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti

Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso