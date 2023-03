Lucas Canteli finalizó 2º, peleando en lo más alto en Concordia

El ganador de la competencia fue el tandilense Joaquín Melo, mientras que Lucas Canteli y el de Lobería, Miguel Cangelaro, secundaron en el podio al piloto de Tandil. Más atrás llegaron Joaquín Deucedes, Milton Silvestre, Joaquín Pereira, Ignacio Rodríguez, Matías Cabezón y Julián Martínez.

En el campeonato, Cangelaro sigue como líder con 71 puntos, secundado por Melo y Canteli con 57 unidades. La tercera fecha de la temporada del Turismo Pista será el próximo 16 de abril en el autódromo de Río Cuarto.

image.png El joven piloto de 18 años tuvo su mejor fin de semana en el Turismo Pista y lo festejó como se merecía.

“Arrancamos bastante bien, quedando primeros en el primer entrenamiento del viernes. En el segundo quedamos cuartos y en la primera clasificación nos ubicamos sextos, bastante bien. En la segunda tanda llovió y nadie pudo bajar los tiempos. En la tercera serie largamos segundos detrás de Marchesín y me mantuve hasta la tercera vuelta, midiéndolo y hacía lenta la curva dos, y lo pudimos cambiar después de ese sector. Pudimos ganarla, pero llegamos con lo justo porque sentía una vibración, y se había roto una triceta y también se rajó el motor”, explicó el santafesino. Y continuó: Los mecánicos tuvieron que sacar el motor con Leandro Lamuedra, y soldaron el block”.

Sobre la final, Lucas detalló: “Todo quedó bien y se la aguantó toda la final. Largamos primeros porque fue la serie más rápida, pero Melo me paso apenas largamos y Cangelaro poco después; ellos tenían autos superiores al mío y lo sabíamos, pero fuimos constantes y vuelta tras vuelta nos fuimos acercando poco a poco, aprovechando los autos de seguridad. En un relanzamiento nos escapamos del cuarto y en una vuelta Cangelaro erró la tercera en la salida de la segunda curva y ahí lo pude pasar, en una maniobra muy fina. Después me defendí la posición porque me atacaba en todos lados”.

Finalmente, Canteli analizó: “Estoy muy contento por este segundo puesto en la segunda fecha, porque sumamos muy buenos puntos y estamos segundos en el campeonato con 57 puntos. Agradezco a mi papá, a Marcos Bobbio porque ellos me dan una gran mano, a Carlos Piaggentini, Gastón, Martín y Leandro Lamuedra porque nos dio un motorazo. Estamos mejorando de a poco y vamos a ir con todo la próxima fecha”.