La provincia de Santa Fe vivió en 2025 su mejor año turístico desde la pandemia

Según datos del Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo provincial, los visitantes que recorrieron el territorio santafesino dejaron un saldo de 530.000 millones de pesos de movimiento económico tras la realización de 1.374 eventos y fiestas populares

La provincia de Santa Fe tuvo en 2025 su mejor año turístico desde la pandemia , con más de 1.100.000 turistas que recorrieron el territorio santafesino. Según datos del Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo provincial, esto representó un saldo de 530.000 millones de pesos de movimiento económico tras la realización de 1.374 eventos y fiestas populares, con casi 6 millones y medio de personas disfrutando del turismo.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini afirmó: “Esta es una industria sin chimenea, que en Santa Fe tiene una potencia enorme por la diversidad cultural, la multiplicidad de fiestas que tiene a lo largo y a lo ancho del territorio para festejar nuestra identidad, y la diversidad de paisajes de punta a punta de la provincia. Tenemos productos turísticos para lo que busquen: desde deportes acuáticos, hasta turismo religioso, pasando por avistaje de aves, turismo rural, una amplia variedad gastronómica y mucha historia en cada rincón de la provincia. A eso apostamos desde 2023 que asumimos y en esa dirección vamos reposicionando a Santa Fe”.

El turismo como motor productivo

Durante 2025 hubo 1.086.866 turistas pernoctantes y 6.465.000 participantes en actividades recreativas, culturales, deportivas y festivas en la provincia de Santa Fe. Noviembre se ubicó como el mes de mayor impacto económico del año, resultado de una agenda particularmente intensa de eventos: hubo 136.284 turistas pernoctantes y 1.510.000 de participantes.

Además, las actividades dejaron ingresos por $5.723.945.203 en alojamiento; $58.756.998.231 en gastronomía; $14.356.231.345 en servicios turísticos; $6.631.679.342 en gastos varios; y $8.123.200.342 en consumo de combustibles. Todo esto arrojó una cifra total mensual de $93.592.054.463.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, aseguró que “Santa Fe cierra un 2025 histórico en materia turística y abre el verano 2026 con una provincia en movimiento”, al referirse al balance de año y las principales líneas de trabajo para la temporada estival.

En ese sentido, indicó: “El 2025 fue, sin dudas, el mejor año turístico de la provincia desde 2020. Cerramos con más de 1,1 millón de turistas, casi 6,5 millones de personas participando de actividades recreativas, culturales y deportivas, y un movimiento económico que superó los 530 mil millones de pesos. Estos números no son casualidad: son el resultado de una planificación sostenida, del trabajo conjunto con los gobiernos locales y del enorme compromiso del sector privado”.

Eventos y fiestas populares

La provincia alcanzó durante 2025 una cifra récord de 1.370 eventos donde los 20 principales reunieron 2.765.000 asistentes y generaron un movimiento económico estimado en $141.324 millones. “Las fiestas y festivales fueron verdaderos tractores del turismo, movilizando visitantes, generando empleo y dinamizando las economías locales, tanto en las grandes ciudades como en nuestros pueblos”, aseguró Aeberhard.

Dentro de este calendario se destacó la Fiesta Nacional de las Colectividades en Rosario, con más de un millón de asistentes y $35.000 millones de impacto económico, consolidándose como uno de los eventos de colectividades más masivo de América Latina, por su escala, impacto cultural y efecto multiplicador sobre la economía local.

Además, Armstrong fue sede de una nueva edición de Agroactiva, que reunió 270.000 asistentes con un movimiento económico de $10.800.000.000. La celebración del Tricentenario de Rosario, por su parte, congregó a 250.000 personas en torno al Monumento a la Bandera y dejó un saldo económico de $10.000.000.000; así como la Noche de las Peatonales (200.000 participantes y $ 15.000.000.000). También se destacó la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, con 165.000 participantes y $ 7.775.000.000 de saldo económico.

Santa Fe, destino competitivo

Desde el Gobierno provincial destacaron que “el turismo santafesino atraviesa una etapa de consolidación”. “El impacto económico, la masividad de los eventos, el reconocimiento internacional y el crecimiento de la oferta turística colocan a la provincia en una trayectoria positiva, sustentada en planificación, inversión pública y articulación con el sector privado”, apuntaron al respecto.

Este desempeño se vio reforzado por el reconocimiento internacional recibido en Fiexpo Costa Rica, donde Santa Fe fue distinguida como Destino de Eventos Revelación en Latinoamérica.

