Susto mundial: Roberto Carlos fue operado de urgencia por un problema cardíaco

El histórico lateral brasileño fue intervenido en San Pablo tras detectarse una grave falla en el corazón durante estudios por una trombosis. Evoluciona favorablemente.

31 de diciembre 2025 · 17:25hs
El fútbol internacional encendió las alarmas en las últimas horas. Roberto Carlos, leyenda de Brasil y del Real Madrid, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en San Pablo luego de que los médicos detectaran una severa afección cardíaca durante una serie de estudios clínicos realizados por una trombosis en una de sus piernas.

El diagnóstico que cambió el escenario para Roberto Carlos

El ex lateral izquierdo, campeón del mundo en 2002, había acudido a un centro médico para realizarse controles por un trombo en la pierna izquierda. Sin embargo, los especialistas decidieron avanzar con una resonancia magnética de cuerpo completo, donde apareció un cuadro inesperado: un porcentaje elevado del músculo cardíaco no funcionaba de manera correcta.

Ante ese panorama, el equipo médico resolvió operarlo de inmediato para colocarle un catéter. La intervención, que en principio estaba prevista como un procedimiento breve, se extendió por casi tres horas debido a complicaciones surgidas durante el acto quirúrgico, lo que incrementó la preocupación inicial.

Evolución favorable y seguimiento médico

Afortunadamente, la operación fue exitosa y Roberto Carlos se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá internado durante algunos días para un monitoreo exhaustivo de su evolución cardíaca. Los médicos destacaron que la respuesta fue positiva y que el seguimiento será clave en el corto plazo.

Ícono indiscutido del fútbol moderno, multicampeón con el Real Madrid y símbolo de una era en la selección brasileña, la salud de Roberto Carlos generó un impacto inmediato en el mundo del deporte, que ahora aguarda con alivio su recuperación definitiva.

