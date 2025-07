Lugarini, el MVP de Instituto: "Solo quiero salir campeón"

“Tenemos un sexto jugador que es la hinchada, hoy (por este miércoles) lo hicimos valer. En el anterior partido nos empujaron para achicar diferencias y mantenernos en partido, esta noche los pudimos aprovechar más. Nos merecíamos darle una alegría a la gente”, expresó el MVP.

Para después no dudas en admitir que “solo quiero salir campeón, no me importa otra cosa. Creo que este equipo se merece mucho. Ahora tenemos que estar óptimos, nos tenemos que recuperar bien. Van a ser juegos muy duros y físicos”.

Una serie con dos capítulos más asegurados

Recordemos que el quinto partido se jugará el sábado 12, a partir de las 21.05, en La Bombonerita. Y el sexto duelo está asegurado para el martes 15 en el Ángel Sandrín.