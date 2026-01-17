Machac se consagró campeón en el ATP 250 de Adelaida

Uno Santa Fe | Ovación | Adelaida

El checo Tomas Machac se quedó con el título en el ATP 250 de Adelaida, luego de superar en la final al francés Ugo Humbert

17 de enero 2026 · 12:54hs
El checo Tomas Machac se quedó con el título en el ATP 250 de Adelaida, luego de superar en la final al francés Ugo Humbert. Machac, que a los 25 años cosechó su segundo título ATP, se impuso por 6-4, 6-7(2) y 6-2, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 23 minutos.

El checo pudo sacar ventaja en la final gracias principalmente a la efectividad con su servicio, ya que solo le quebraron en una ocasión durante el primer set.

Machac, gracias a este gran semana, subirá 11 posiciones en el ranking y escalará hasta el puesto número 24 del ranking ATP y llegará con la confianza por las nubes al Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada y que comenzará este mismo fin de semana.

Humbert, por su parte, subió tres posiciones y en la próxima actualización del ranking ATP figurará en el trigésimo tercer lugar. Si bien está muy lejos de su mejor posición histórica, que fue la número 13, tuvo una gran semana que le permite volver a competir en las primeras posiciones del escalafón mundial.

En su camino hacia la gran final, Machac había derrotado en sus presentaciones previas al australiano James Duckworth (6-3 y 6-3), el francés Quentin Halys (6-4 y 6-2), el español Jaume Munar (6-4 y 6-4) y el estadounidense Tommy Paul (2-6, 6-3 y 6-3).

Esta semana previa al Abierto de Australia fue muy buena para el tenis de República Checa, ya que en el Abierto de Auckland en Nueva Zelanda también se consagró campeón Jakub Mensik, quien derrotó en la final al argentino Sebastián Báez, que había tenido un inicio de temporada perfecto y que acumulaba siete triunfos consecutivos.

En su próximo desafío, que será el Abierto de Australia, Machac no la tendrá nada fácil ya que en la primera ronda se enfrentará con el búlgaro Grigor Dimitrov.

