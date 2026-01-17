Uno Santa Fe | Ovación | Manchester United

Manchester United sorprendió y se quedó con el triunfo en el clásico ante el City

17 de enero 2026 · 13:00hs
Manchester United dio la sorpresa y le ganó 2-0 el clásico a Manchester City, en un encuentro que marcó el inicio de la fecha 22 de la Premier League. Los goles los hicieron el camerunés Bryan Mbeumo y el danés Patrick Dorgu, a los 20 y a los 31 minutos del segundo tiempo.

El primero gol llegó a través de Mbeumo, quien definió cruzado luego de ser asistido por el portugués Bruno Fernandes tras una contra letal por una jugada que había iniciado con un tiro libre ofensivo para los Ciudadanos.

El encargado de estirar la ventaja y liquidar el encuentro fue Dorgu, que se anticipó en el área chica tras un buen desborde del delantero brasilero Matheus Cunha.

Gracias a este triunfo, el Manchester United pudo cortar con la sequía de cuatro partidos sin ganar y toma un poco de aire en la Premier League, donde ocupa al menos momentáneamente la cuarta posición con 35 puntos.

El Manchester City, por su parte, atraviesa una preocupante racha de cuatro partidos sin ganar en la Premier League (previamente había empatado con Sunderland, Chelsea y Brighton) y podría terminar la fecha a nueve puntos del líder Arsenal, que quiere cortar con la sequía de 22 años sin títulos en la liga inglesa.

En el Manchester United jugó como titular el defensor argentino Lisandro Martínez, quien estuvo muy firme en la zaga central de la defensa con el inglés Harry Maguire.

El resumen del clásico entre Manchester United y City

Embed - CARRICK DEBUTÓ CON VICTORIA EN EL ENDIABLADO DERBY DE MÁNCHESTER | Man. Utd. 2-0 Man. City | RESUMEN

Manchester United Manchester City Premier League
