Madryn se pone a punto para visitar a Colón en el inicio de la Primera Nacional

Madryn sumó minutos ante Huracán de Trelew, mostró variantes y ya piensa en el debut del 14 de febrero en Santa Fe frente a Colón.

Deportivo Madryn empieza a tomar forma de cara al inicio del Torneo de la Primera Nacional y ya tiene en la mira a su primer rival: Colón. El equipo de Cristian Díaz sumó rodaje futbolístico en Trelew, donde disputó un ensayo exigente que dejó conclusiones tácticas y nombres que se perfilan para el debut en el Brigadier López.

El conjunto aurinegro realizó una práctica formal en el complejo de Huracán de Trelew, con bloques de fútbol que permitieron evaluar rendimientos individuales y sociedades colectivas. En el primer tramo, el equipo titular mostró superioridad y se impuso con autoridad, evidenciando una estructura sólida en defensa y presencia en el área rival.

Cristian Díaz paró de entrada a Yair Bonnin en el arco; una línea de cuatro con Dionisio, Giacopuzzi, Ortiz y Ayala; un mediocampo combativo con Cosi, Calleros y Barrientos; y un tridente ofensivo integrado por Jara, Elías Ayala y Luis Silba. El funcionamiento fue convincente y el equipo logró imponerse con claridad en ese segmento.

La base para el debut en Santa Fe

En la segunda parte del ensayo, el entrenador movió piezas y observó variantes que podrían complementar la estructura principal. Allí aparecieron nombres como Montero, Ospitaleche, Recalde, Montagna y Bonacci, varios de ellos con chances de pelear por un lugar en el once que enfrentará a Colón.

Más allá de los cambios, el cuerpo técnico dejó entrever que la columna vertebral para el estreno en la Primera Nacional estaría compuesta por Bonnin, la zaga central titular, Calleros en el eje y Silba como referencia ofensiva. También se espera la evolución de Nazareno Solís, considerado una pieza importante en el andamiaje ofensivo.

Carga física y planificación de pretemporada

El objetivo del cuerpo técnico fue claro: que todos los futbolistas sumaran minutos y alcanzaran ritmo de competencia tras tres semanas de pretemporada. Algunos jugadores trabajaron de manera diferenciada por molestias musculares, dentro de cargas habituales en esta etapa de preparación.

El plantel viajará a Buenos Aires para disputar nuevos amistosos que terminarán de definir la puesta a punto antes del inicio oficial del torneo. La idea es llegar al choque frente a Colón en Santa Fe con rodaje, variantes probadas y una identidad de juego consolidada.

Un debut exigente en el horizonte

Madryn sabe que su estreno será en un escenario de alta exigencia. Visitar a Colón, uno de los candidatos naturales por historia y estructura, representa una medida inmediata para este proyecto. Con trabajo acumulado, amistosos programados y un plantel amplio, el Aurinegro busca llegar con herramientas para dar pelea desde la primera fecha.