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Unión define el futuro de dos jugadores que están fuera de los planes

En pleno mercado de pases, Unión continúa depurando el plantel antes de acelerar por las incorporaciones y hay dos jugadores que bajan a reserva

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 15:48hs
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Unión define el futuro de dos jugadores que están fuera de los planes

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras los hinchas esperan por los refuerzos, en Unión gran parte del trabajo pasa por los jugadores que dejaron de tener lugar. El mercado de pases avanza con una tendencia clara: antes de sumar, se busca acomodar un plantel que todavía arrastra varias situaciones sin resolver.

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En ese escenario, hay dos casos que quedaron marcados por una decisión deportiva. Franco Ratotti y Enzo Roldán ya no forman parte del plantel profesional y por eso se mueven directamente con el plantel de reserva. Lo lastimoso de la situación es que ambos son patrimonio de la institución.

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Dos jugadores que ya no trabajan con el plantel profesional de Unión

El caso de Ratotti es el más definido. Tras regresar de su préstamo desde Delfín de ecuador, esperaba una nueva oportunidad, pero el cuerpo técnico no lo incluyó en la planificación para el segundo semestre. Sin espacio en Primera, su rutina cambió por completo y sus representantes trabajan para encontrarle un nuevo destino.

La historia de Roldán transita un camino diferente, aunque con el mismo desenlace. El mediocampista recibió una propuesta de Nueva Chicago y todo indica que su futuro estará lejos del 15 de Abril. Sin embargo, la operación todavía no pudo cerrarse porque resta resolver su situación contractual con Unión. Hasta que eso ocurra, tampoco trabaja junto al grupo que conduce el entrenador.

Enzo Rold&aacute;n tiene una oferta de Nueva Chicago, pero a&uacute;n no resolvi&oacute; su situaci&oacute;n en Uni&oacute;n.

Enzo Roldán tiene una oferta de Nueva Chicago, pero aún no resolvió su situación en Unión.

Son dos decisiones que reflejan el proceso de depuración que atraviesa el plantel. La dirigencia pretende achicar la nómina antes de acelerar por nuevas incorporaciones, en un mercado donde las salidas vienen ganándole ampliamente a las llegadas.

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Hasta el momento, las partidas de Rafael Profini, Tomás González, Claudio Corvalán y Diego Díaz ya fueron oficializadas. Paralelamente, siguen apareciendo interesados por Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco, que podrían convertirse en ventas importantes para aliviar la economía.

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Del otro lado de la balanza, la única incorporación que espera ser anunciada es la de Mauro Luna Diale. Aunque el acuerdo está cerrado desde hace varios días, la presentación oficial todavía no llegó y alimenta la sensación de que el movimiento del mercado rojiblanco sigue concentrado mucho más en quienes se van que en quienes llegan.

Unión Franco Ratotti Enzo Roldán
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