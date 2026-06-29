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Continúa la intensa búsqueda del hombre desaparecido tras el hundimiento de una embarcación en el río Colastiné

El operativo se reanudó este lunes con la participación de personal de Prefectura Naval Argentina y Buzos Tácticos de la Policía de Santa Fe. El hombre, de 62 años, permanece desaparecido desde el domingo, cuando la lancha en la que navegaba junto a otras tres personas se hundió en aguas del río Colastiné.

29 de junio 2026 · 16:15hs
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Continúa la intensa búsqueda del hombre desaparecido tras el hundimiento de una embarcación en el río Colastiné

Continúa la intensa búsqueda del hombre desaparecido tras el hundimiento de una embarcación en el río Colastiné

Las tareas para dar con el hombre de 62 años desaparecido tras el hundimiento de una embarcación en el río Colastiné continúan este lunes, luego de que el intenso operativo desplegado durante la jornada del domingo finalizara sin resultados.

Personal de Prefectura Naval Argentina y del cuerpo de Buzos Tácticos de la Policía de Santa Fe retomó los rastrillajes en la zona donde ocurrió el accidente.

El hecho se registró el domingo, minutos antes de las 13, a unos 600 metros al norte del Club Caza y Pesca, cuando una lancha con cuatro ocupantes comenzó a ingresar agua y terminó hundiéndose por causas que aún son materia de investigación.

Tres de los ocupantes lograron ser rescatados por un vecino que navegaba por el lugar y fueron trasladados a la costa, donde recibieron asistencia del Servicio de Emergencias 107. Se trata de dos mujeres de 50 años y un hombre de 62, quienes presentaban un cuadro de shock e hipotermia. El cuarto ocupante, también de 62 años, continúa desaparecido.

Tras el siniestro se desplegó un importante operativo de búsqueda con embarcaciones de Prefectura Naval y efectivos especializados en rescate subacuático. Los trabajos se extendieron durante varias horas el domingo y fueron reanudados este lunes, con el objetivo de localizar al hombre desaparecido.

Mientras continúan los rastrillajes, también avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hundimiento de la embarcación. El operativo permanece concentrado en el sector del río donde ocurrió el accidente, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos en la búsqueda.

búsqueda Colastiné Santa Fe Río
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