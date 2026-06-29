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Brasil le ganó sobre la hora a Japón y se metió en los octavos de final del Mundial

Brasil lo dio vuelta y venció agónicamente a Japón por 2-1 para clasificar a los octavos de final del Mundial

29 de junio 2026 · 16:29hs
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Brasil le ganó sobre la hora a Japón y se metió en los octavos de final del Mundial

Brasil venció agónicamente a Japón por 2-1 y clasificó a los octavos de final del Mundial. Los goles del encuentro que se disputó en el Estadio Houston, los marcaron Casemiro a los 10 minutos y Gabriel Martinelli a los 49 del segundo tiempo, mientras que Kaishu Sano, a los 29 del primer tiempo había abierto el marcador.

Brasil tuvo que trabajar más de la cuenta para avanzar a los octavos de final del Mundial. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dominó gran parte del encuentro, pero recién pudo quebrar la resistencia japonesa en los instantes finales tras una remontada cargada de insistencia.

La primera mitad mostró a un Brasil protagonista desde el inicio, con mayor posesión de pelota y varias aproximaciones mediante Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinícius Júnior, aunque sin la profundidad necesaria para vulnerar al arquero Zion Suzuki.

Japón, que apostó por esperar y salir de contraataque, golpeó a los 29 minutos cuando Kaishu Sano recuperó el balón en el mediocampo, condujo hasta la puerta del área y sacó un preciso remate cruzado que dejó sin respuesta a Alisson para establecer el 1-0.

Antes del descanso, el conjunto sudamericano buscó la igualdad con remates de Vinícius, Paquetá y Cunha, pero se encontró con una sólida actuación del arquero japonés.

En el complemento, Ancelotti movió el banco con el ingreso de Endrick y Brasil salió decidido a cambiar la historia. Suzuki volvió a transformarse en figura al contener un cabezazo de Bruno Guimarães y luego protagonizó una increíble secuencia junto al palo y la defensa japonesa para evitar el empate.

Sin embargo, la resistencia asiática se quebró a los 56 minutos, cuando Casemiro apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un centro preciso y decretar el 1-1, tanto que fue convalidado tras la revisión del VAR.

A partir de allí, el dominio brasileño fue absoluto: Vinícius estrelló un remate en el palo, Martinelli desperdició otra ocasión y Japón prácticamente no volvió a inquietar a Alisson, limitándose a defender cerca de su área.

Cuando todo hacía pensar que el partido se encaminaba al alargue, Brasil encontró el premio a su insistencia. Ya en el quinto minuto del tiempo añadido, Bruno Guimarães filtró un gran pase para Gabriel Martinelli, quien controló dentro del área y definió con categoría al segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.

De esta manera, la Canarinha evitó la prórroga con una remontada sufrida y ahora espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega que jugarán este martes.

La síntesis de Brasil y Japón

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Hiroki It, Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Ritsu Dan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Goles en el primer tiempo: 29m. Kaishu Sano (J).

Goles en el segundo tiempo: 10m. Casemiro (B), 49m, Gabriel Martinelli (B).

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Endrick por Lucas Paquetá (B), 20m. Gabriel Martinelli por Matheus Cunha (B), Yukinari Sugawara por Ritsu Doan (J), junnosuke Suzuki por Keito Nakamura (J), 33m. Ao Tanaka por Daichi Kamada (J), Shuto Machino por Junya Ito (J), 48m. Fabinho por Casemiro (B), 52m. Koki Ogawa por Daizen Maeda (J), Danilo Santos por Bruno Guimarães (B).

Estadio: Estadio Houston, Houston.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

VAR: Marco Di Bello (Italia).

Brasil Japón Mundial
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