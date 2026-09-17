Manchester City aplastó a Norwich y avanzó en la Copa de la Liga con el debut de Rulli

Manchester City goleó 5 a 0 a Norwich en el Etihad Stadium y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra

Con una formación alternativa dispuesta por Enzo Maresca para preservar a los habituales titulares, Manchester City goleó 5 a 0 a Norwich City en el Etihad Stadium y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, donde se enfrentará al Brighton.

El encuentro marcó el esperado estreno oficial del arquero argentino Gerónimo Rulli con la camiseta de los Citizens después de una década como jugador del club, aunque fue constantemente cedido.

Tras llegar desde el Olympique de Marsella como alternativa a Gianluigi Donnarumma, Rulli tuvo una noche tranquila y sin mayores sobresaltos; la visita solo inquietó con una tapada clave a los 50 minutos y una intervención precisa para resolver un pase corto de Vitor Reis, garantizando su valla invicta.

La jerarquía del conjunto local desarmó al equipo del Championship pasados los primeros treinta minutos de juego cuando, a los 30', el juvenil inglés de 17 años Floyd Samba abrió el marcador en su debut profesional.

Tan solo dos minutos después, Rayan Cherki culminó un contragolpe iniciado por un gran servicio de Bouaddi con una corrida desde mitad de cancha para estampar el 2-0 ante la salida del arquero Grimshaw.

En el complemento, el City liquidó el trámite rápidamente ya que, a los 48', el brasileño Allan Elías, ex-Palmeiras, puso el 3-0 con un golazo en su debut anotador. A los 54', Samba rubricó su doblete para el 4-0 provisional y, finalmente, Ryan McAidoo selló el 5-0 definitivo ingresando desde el banco de suplentes.

El banco local contó además con Enzo Fernández, quien no sumó minutos por decisión táctica de Maresca. Con paso perfecto en la Premier League y un sólido recambio juvenil, el City cumplió con autoridad y ya piensa en la siguiente ronda.

El resumen de Manchester City y Norwich City