Manchester United amargó al Manchester City y ganó la FA Cup

Así, Manchester United logró adjudicarse el torneo más antiguo del mundo y quedarse con la clasificación a la Champions League, en la única posibilidad que tenía de acceder a las copas europeas luego de terminar octavo en el torneo inglés. Para el City, que el fin de semana pasado se adjudicó la Premier por cuarta vez consecutiva, fue un cierre lejos de lo esperado, con un rendimiento por debajo de lo que venía mostrando.

“Estoy muy emocionado. No fue una temporada buena, no fue lo que esperamos, pero hoy festejamos esta copa, que también es importante. Tuvo una temporada con muchas lesiones, que nunca me había pasado, pero sé que nunca me tengo que dar por vencido. Por mi mentalidad, no me va a parar nadie”, dijo Lisandro Martínez, ya con la medalla colgada en el cuello.