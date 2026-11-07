La plataforma reúne en un solo lugar datos oficiales sobre la altura de los ríos, alertas hidrológicas, lluvias e imágenes satelitales. Fue desarrollada por tres profesionales de Santa Fe y está disponible para toda la comunidad a través de hidromonitor.com.

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir de cerca la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

La información sobre el comportamiento de los ríos, las lluvias y los posibles anegamientos suele estar distribuida en distintas páginas y organismos oficiales. Para consultar esos datos, muchas veces es necesario recorrer varias fuentes.

Hidromonitor nació para reunir toda esa información en una misma plataforma y facilitar el seguimiento de la situación hídrica , especialmente en una provincia como Santa Fe, donde la convivencia con el agua forma parte de la vida cotidiana.

La aplicación fue desarrollada por tres profesionales santafesinos y permite consultar datos oficiales vinculados con el fenómeno de El Niño. Entre sus herramientas ofrece información sobre la altura de los ríos, alertas y niveles de evacuación, registros de precipitaciones, pronósticos e imágenes satelitales que permiten observar la presencia de agua en distintas zonas.

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La iniciativa surgió de Leandro Butto, licenciado en Informática, quien comenzó a explorar los datos disponibles sobre los cursos de agua de la provincia como parte de un proyecto personal de aprendizaje y desarrollo. En ese recorrido convocó a profesionales de otras áreas, entre ellas a Guillermina Giménez, ingeniera civil, y a la doctora Florencia Costa.

“Tenía muchas ganas de emprender sobre el tema. Es un tema de aprendizaje en el cual me encontraba sin tiempo para aprender los cursos del agua. Entonces pensé: qué mejor manera que hacerlo desde mi trabajo, donde estoy todo el tiempo en la computadora, y con amistades profesionales que me pueden dar una mano”, contó Butto en declaraiones a Telefé Santa Fe.

Al comenzar a investigar, encontró que Santa Fe contaba con datos oficiales de acceso libre, pero distribuidos en diferentes fuentes. La idea fue reunirlos y convertirlos en una herramienta sencilla de utilizar. Con el crecimiento del proyecto y el aporte de otros profesionales, la aplicación tomó una dimensión que, según reconoció su creador, inicialmente no había imaginado.

Qué información ofrece Hidromonitor

Una de las principales características de la plataforma es que permite visualizar en un mismo mapa información de distintos puntos del país, con especial atención en Santa Fe. Al seleccionar una localidad, el usuario puede acceder a los registros de altura del río, conocer cuándo se tomó la última medición y consultar los niveles de alerta y evacuación establecidos oficialmente por el Instituto Nacional del Agua (INA).

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“Lo que hicimos fue reunir esas fuentes y volcarlas a una aplicación totalmente intuitiva, para que uno pueda ingresar y decir: esto pasa así, sucede por esto, esta información salió de acá”, explicó Butto.

Giménez detalló que los puntos señalados en el mapa indican cuándo se supera un nivel oficial establecido por el INA. Por ejemplo, al ingresar a la información de Reconquista se despliega un gráfico que permite observar cómo evoluciona la altura del río, junto con los registros y las referencias de alerta y evacuación.

La plataforma también incorpora imágenes satelitales de la NASA, que permiten identificar cambios en la presencia de agua. Según explicó Butto, esos datos se actualizan cada 15 minutos.

“Algunos satélites identifican dónde hay agua nueva que hace tres días no existía. Entonces, se pueden ir viendo dónde hay anegamientos en ciertas zonas o cuál es el cauce común del río”, señaló Giménez.

Otro de los apartados reúne información sobre las precipitaciones. La aplicación toma datos de los pluviómetros del INA y ofrece pronósticos de siete días antes y siete días después, según el departamento seleccionado.

Cómo acceder a la aplicación

Hidromonitor está disponible para cualquier persona que quiera consultar información sobre la situación hídrica. Se puede ingresar desde un celular, una tablet o una computadora a través de un navegador, o descargar la plataforma como aplicación desde el sitio oficial hidromonitor.com.

Para acceder es necesario ingresar una dirección de correo electrónico. Luego, el sistema envía un código de verificación que permite habilitar el ingreso.

La propuesta de sus creadores es que la información oficial sobre los ríos y las condiciones hídricas esté al alcance de la comunidad, reunida en un espacio de consulta sencillo y accesible.