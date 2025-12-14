Uno Santa Fe | Ovación | Comisión Directiva

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Luego de semanas de tensión interna, el presidente del Ciclón convocará a la Comisión Directiva con el objetivo de redefinir el rumbo institucional.

14 de diciembre 2025 · 14:56hs
San Lorenzo intenta salir del laberinto dirigencial que lo dejó virtualmente inmovilizado. Marcelo Moretti decidió convocar a la Comisión Directiva para avanzar en una reorganización interna que permita restablecer el funcionamiento formal del club, tras el bloqueo que impidió firmar contratos, autorizar pagos y ejecutar decisiones clave.

Un cónclave para recomponer el gobierno

La reunión, prevista para este martes, incluirá a todos los miembros de la Comisión Directiva, incluso a aquellos dirigentes que habían presentado su renuncia en el marco del fallido intento de acefalía. La convocatoria apunta a recomponer el esquema de conducción y ordenar el tablero político-institucional.

La falta de autoridades con firma habilitada generó un cuello de botella administrativo que impactó de lleno en la gestión diaria. Renovaciones, pagos y trámites quedaron en suspenso, exponiendo a San Lorenzo a un escenario de fragilidad institucional que aceleró la necesidad de un encuentro dirigencial.

El trasfondo judicial que complica a San Lorenzo

El contexto se complejiza por la situación judicial que rodea al presidente azulgrana. Moretti fue citado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de una causa vinculada al incumplimiento de una orden judicial que exigía la realización de una reunión de Comisión Directiva, un punto que ahora busca subsanar.

La convocatoria aparece como un primer paso para destrabar el funcionamiento del club y devolverle previsibilidad a la gestión. En Boedo saben que el reordenamiento institucional será clave para recuperar estabilidad y evitar que la crisis dirigencial siga trasladándose al plano deportivo.

