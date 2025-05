Marcos Rojo, puro optimismo: "Trabaremos para que Boca sea campeón"

Uno de los primeros temas que abordó fue su polémica frase tras el superclásico con River, donde dijo no sentirse en deuda con la gente. “Sabía que podía mandarme alguna de esas porque estaba bastante caliente. No debí haberlo dicho, no lo pensé bien. Respondí en caliente, pero no es lo que siento. El hincha de Boca espera que juguemos la Libertadores y peleemos el campeonato. Ahora trataremos de dar lo mejor para ganar el torneo”, reconoció Rojo, haciendo un llamado a la unidad y al compromiso colectivo en esta nueva etapa.