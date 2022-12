Mario Sciacqua comenzó su ciclo como técnico de Quilmes

El director técnico, que venía desempeñándose como director deportivo en Colón de Santa Fe, estará acompañado por Facundo Besada y Ariel Fuscaldo como colaboradores tácticos; Lucas Díaz y Matías Politano como preparadores físicos y Sebastián Gambetta como entrenador de arqueros.

El volante Santiago López García participó hoy de la práctica, pero no seguirá en el club ya que acordó su desvinculación. Volverá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En tanto, el atacante Mariano Pavone, de 40 años, continúa licenciado hasta tanto no resuelva si seguirá o no jugando profesionalmente al fútbol.

Tampoco estuvo en la práctica el defensor Matías Cortave, quien resolvió alejarse de la institución ‘cervecera’. Los jugadores Mauro Molina, Facundo Silva y Nahuel Yzaurralde desarrollaron labores diferenciadas, porque están recuperándose de sendas lesiones.