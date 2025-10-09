Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Más de 240 deportistas destacados de Santa Fe recibieron becas de Provincia

El Gobierno de Santa Fe entregó 242 becas y distinciones a atletas y entrenadores, en reconocimiento a los logros deportivos alcanzados durante 2024

9 de octubre 2025 · 18:07hs
Más de 240 deportistas destacados de Santa Fe recibieron becas de Provincia

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, junto al Consejo Provincial del Deporte (Coprode) entregó 242 becas y distinciones a atletas y entrenadores del sur provincial, en reconocimiento a los logros deportivos alcanzados durante el 2024.

Con esta entrega se completa las 400 becas -la semana anterior se reconocieron a los deportistas del Centro-Norte, entregadas donde el Gobierno de Santa Fe destinó casi $ 400 millones triplicando el aporte realizado en 2024.

Durante el acto de entrega, que se realizó en el Club Náutico Sportivo Avellaneda de la ciudad de Rosario, la vicegobernadora, Gisela Scaglia remarcó que “esta es la contracara de lo que pasa a nivel nacional, porque estamos acompañando al deporte de alto rendimiento. Es un honor que nuestros deportistas lleven con orgullo el equipo de la Provincia de Santa Fe, de acompañar esta iniciativa que tenemos como Gobierno de llegar a todos lados con nuestros deportistas”.

“Todos nuestros deportistas son destacados, lo demostraron en los Juegos Nacionales, en los que salimos campeones indiscutidos y trajimos la mayor cantidad de medallas. Por eso, los Juegos Suramericanos serán la consagración de todo lo que está pasando porque nosotros tenemos deportistas que en distintos lados nos están representando muy bien, y muchos de ellos son chicos que encontraron en el deporte una oportunidad”, enfatizó la vicegobernadora de Santa Fe.

Becas a deportistas: una decisión política

En esa línea, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda destacó que “en estas acciones está reflejada la decisión, tanto del Gobierno Provincial como de Coprode, de acompañar a los deportistas. Lo vemos en las inversiones que estamos haciendo, tanto en clubes, acompañando, en este caso, en la entrega de las becas como también en lo que se viene, que son los Juegos Suramericanos. Venimos de ser bicampeones en los Juegos Nacionales y ese fue un trabajo que se hizo con el programa Santa Fe Movimiento como también con las federaciones, y eso es algo para destacar”.

Asimismo, el secretario de Deportes, Fernando Maletti explicó que esta “es la segunda etapa de entrega de becas provinciales, son por mérito, son deportistas que han obtenido méritos en el año anterior y a principios de este año, con campeonatos nacionales, sudamericanos, panamericanos y deportistas olímpicos. También están los Junior, que estuvieron en Paraguay”.

Por último, el presidente de la Federación de Patín e integrante del Coprode, Eliseo Taboada agradeció “al Gobierno por el apoyo sostenido, porque sin ese apoyo todo esto no sería posible. Desde el Coprode entendimos que había que devolverles a los deportistas todo lo que invierten en profesionalizarse por eso esta entrega de becas”.

Disciplinas reconocidas

En esta oportunidad se reconoció a deportistas de disciplinas como arco, atletismo (convencional y adaptado), esgrima, judo, ajedrez, hockey, paddle, fútbol (convencional y adaptado), gimnasia, canotaje, patín, golf, kendo, natación (convencional y adaptada), pesas, remo, rugby, taekwondo, tenis criollo, triatlón adaptado, vóley y paravóley, waterpolo y esquí náutico.

