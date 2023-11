Mateo Fauda, la destacada presencia santafesina en Los Pumitas

Igualmente, Fauda, un muy buen wing, logró marcar un try frente a Uruguay, y sueña con seguir en el radar del sistema de la UAR. Se viene un intenso 2024, con el Mundial Juvenil en el frente, y la primera edición del Rugby Championship de la categoría. Sin dudas, que su presencia en Los Pumitas es orgullo del rugby santafesino y de su club en particular.

Una experiencia satisfactoria

"Fue una experiencia muy linda para cerrar el año, con todo lo que conlleva y el esfuerzo que demandó esta convocatoria. Por suerte que cumplí con las expectativas que tenía para el partido que me tocó jugar. Estoy muy contento por eso y feliz de que haya pasado acá en Santa Fe, porque lógicamente le dio un plus por toda la gente que quiero que estuvo en el partido y a lo largo del torneo" comenzó señalando Mateo Fauda a UNO Santa Fe.

image.png El back Gitano dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico que comanda el tucumano Álvaro Galindo.

El back del CRAI expresó que "fue una semana de concentración que estuvimos todos juntos, sinceramente pensé que el primer partido de suplente iba a estar, más que nada porque era mi club, sentía que iba a estar pero bueno, lamentablemente no se dio, pero comprendo totalmente la posición de los entrenadores. Me dieron una explicación así que lo tomé bien, y le seguí metiendo para adelante".

"En esta convocatoria solamente estaban dos jugadores de la Academia Litoral además de mí, y los demás solamente compartí plantel en el Sudamericano del año pasado, y una concentración este año. Que fue más que nada los 2004, que estuvieron el año pasado y en la concentración de este año para ir al Mundial. A la mayoría no los conocía pero por suerte se armó un lindo grupo, nos llevamos muy bien, y siento que se pudo plasmar en el campo de juego" sostuvo el wing de Los Pumitas.

El premio de haber marcado un try

Corrían casi veinte minutos del primer tiempo y en una buena acción, Mateo consiguió marcar un try frente a Los Teritos. Sobre esta cuestión expresó que "fue muy lindo, ya lo he dicho que fue muy lindo todo el apoyo que sentí de la gente desde afuera de la cancha, los gritos, el aliento, y pienso que no podía haber sido mejor. Fue hermoso, una linda sensación, ante un rival muy duro en el cual le pudimos ganar sin dudas".

image.png El wing de los Gitanos consiguió marcar un try frente a Los Teritos en Sauce Viejo.

En cuanto al triunfo conseguido ante los uruguayos manifestó que "creo que pudimos plasmar en la cancha lo que trabajamos en los pocos entrenamientos que dispusimos. Hicimos varios movimientos que practicamos una o dos veces en la semana previa, lo plasmamos muy bien, y así fue como logramos el resultado y quedarnos con el campeonato que es muy bueno porque sienta las bases para lo que viene".

Fauda fue titular casi todo el año en el plantel de primera que afrontó el Regional del Litoral y fue algo que le vino muy bien. Sobre esta cuestión el integrante del seleccionado nacional destacó que "es verdad, para mí es algo que me ayudó mucho a la hora de la experiencia dentro de la cancha, el roce, el contacto, y creo que es un factor que me llevó a estar en torneo, porque no es lo mismo el nivel que hay en plantel superior, que el que hay en juveniles. Con lo cual estoy muy contento por esta oportunidad que me dieron en el club".

image.png Los Pumitas se consagraron campeones sudamericanos M19 al vencer a los uruguayos en Santa Fe Rugby.

Pese a la eliminación en la última instancia en el Torneo del Interior, CRAI logró cerrar un muy buen año, que fue de menos a más, con un cuerpo técnico nuevo, que le dio su impronta, y que con el correr de los partidos se fue amalgamando con los jugadores. "Para CRAI fue un buen año, estamos muy contentos, muy orgulloso de como arrancamos el año, y después con el paso del tiempo se fue consolidando y nunca bajamos los brazos. Por suerte, logramos mejorar en todo aspecto, en el juego, la concentración, y que fue lo que nos llevó a no tener que jugar la Reclasificación. Por lo que el balance para CRAI fue más que satisfactorio".