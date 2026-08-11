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Unión ya conoce al árbitro para visitar a San Lorenzo

Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal del encuentro que disputarán Unión y San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 19:23hs
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Unión ya conoce al árbitro para visitar a San Lorenzo

Unión ya tiene árbitro confirmado para su próximo compromiso en el Torneo Clausura Mercado Libre 2026. La Asociación del Fútbol Argentino designó a Leandro Rey Hilfer para controlar el encuentro que el Tatengue disputará frente a San Lorenzo, como visitante, por la quinta fecha. El partido se jugará el sábado 15 de agosto desde las 14.30.

Rey Hilfer estará acompañado por el equipo arbitral

Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia en el duelo correspondiente a la Zona A. Maximiliano Del Yesso y Lucas Ripoli cumplirán las funciones de asistentes, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro.

En el sistema VAR estará Diego Ceballos, acompañado por Carla López como AVAR. De esta manera, quedaron definidos todos los integrantes de la terna arbitral que tendrá a su cargo el partido entre el Ciclón y el conjunto santafesino.

El encuentro se disputará el sábado 15 de agosto a las 14.30 y será transmitido por ESPN Premium.

Todos los árbitros de la quinta fecha

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

21.15 Platense – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Domingo 16 de agosto

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

18.00 River – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

17.00 Lanús – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Unión árbitro San Lorenzo
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