Unión ya tiene árbitro confirmado para su próximo compromiso en el Torneo Clausura Mercado Libre 2026. La Asociación del Fútbol Argentino designó a Leandro Rey Hilfer para controlar el encuentro que el Tatengue disputará frente a San Lorenzo, como visitante, por la quinta fecha. El partido se jugará el sábado 15 de agosto desde las 14.30.
Unión ya conoce al árbitro para visitar a San Lorenzo
Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal del encuentro que disputarán Unión y San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 5 del Torneo Clausura.
Por Ovación
Rey Hilfer estará acompañado por el equipo arbitral
Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia en el duelo correspondiente a la Zona A. Maximiliano Del Yesso y Lucas Ripoli cumplirán las funciones de asistentes, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro.
En el sistema VAR estará Diego Ceballos, acompañado por Carla López como AVAR. De esta manera, quedaron definidos todos los integrantes de la terna arbitral que tendrá a su cargo el partido entre el Ciclón y el conjunto santafesino.
El encuentro se disputará el sábado 15 de agosto a las 14.30 y será transmitido por ESPN Premium.
Todos los árbitros de la quinta fecha
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
21.15 Platense – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Domingo 16 de agosto
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
18.00 River – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
17.00 Lanús – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano