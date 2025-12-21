Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi se consagró campeón del TC2000 2025 en Junín, logró su sexto título personal y le dio a Toyota la primera corona en la era de los SUV.

Matías Rossi cerró una temporada inolvidable en el TC2000 al consagrarse campeón 2025 en el autódromo de Junín. A bordo de su Toyota Corolla Cross , el piloto selló su sexta corona personal , la primera con reglamento SUV, y ratificó su vigencia como uno de los grandes referentes del automovilismo argentino.

El campeonato se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 , disputada en el autódromo Eusebio Marcilla . Rossi finalizó tercero en la Final , resultado que le alcanzó para asegurar el título luego del abandono de su principal rival, Emiliano Stang , quien sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo cuando lideraba la competencia.

Un título histórico para Matías Rossi y Toyota

La consagración tuvo un valor especial: Toyota se convirtió en la primera marca campeona desde la incorporación de los SUV al reglamento técnico. Además, Rossi fue el primer piloto en lograr un campeonato con este tipo de vehículo, consolidando un nuevo capítulo en la categoría.

Este logro significó el quinto título de Toyota en el TC2000, tras los obtenidos en 2002 con Norberto Fontana y los de Rossi en 2011, 2013, 2020 y 2025. De esta manera, la marca japonesa cortó la racha de Leonel Pernía, campeón en las tres temporadas anteriores.

Rossi cerró el año con dos victorias, cinco podios y tres pole positions, acumulando 193 puntos. En Junín, el triunfo fue para Gabriel Ponce de León, seguido por Franco Vivian, mientras que el flamante campeón completó el podio sin asumir riesgos innecesarios.

Con esta sexta corona, Matías Rossi quedó a solo un título del récord histórico de Juan María Traverso, reafirmando su lugar entre las máximas leyendas del TC2000 en una temporada que también marcó un antes y un después con el desembarco definitivo de los SUV.