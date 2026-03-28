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Matko Miljevic fue asaltado y baja en Racing para la Copa Argentina

El mediocampista Matko Miljevic sufrió un intento de robo con arma blanca y quedó fuera del partido ante San Martín de Formosa.

Ovación

Por Ovación

28 de marzo 2026 · 15:18hs
Matko Miljevic fue asaltado y baja en Racing para la Copa Argentina

El mediocampista de Racing, Matko Miljevic, no será parte del plantel que enfrentará este sábado a San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina, tras haber sido víctima de un violento intento de robo en Puerto Madero, donde sufrió lesiones que obligaron a su salida de la concentración.

Racing confirmó la baja de Miljevic tras el intento de robo

A través de sus canales oficiales, Racing Club informó que el futbolista “se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche”, luego de haber sufrido un episodio de inseguridad el pasado jueves. Según el parte difundido, Miljevic presenta traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda, producto del ataque sufrido durante el intento de asalto.

El violento episodio en Puerto Madero

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Puerto Madero, donde el mediocampista, con pasado en Huracán y surgido de Argentinos Juniors, fue abordado por un delincuente que intentó robarle una cadena de oro y su teléfono celular. De acuerdo a la información conocida, el jugador se resistió al robo y en ese contexto fue herido con un arma punzante, lo que derivó en las lesiones que posteriormente motivaron su desafectación.

Si bien en un primer momento la intención era que el futbolista permaneciera concentrado para seguir su evolución, finalmente el cuerpo técnico y médico optó por preservarlo y excluirlo del compromiso ante San Martín de Formosa. Desde el club indicaron que el objetivo es que continúe con las curaciones correspondientes y que, de no mediar inconvenientes, pueda reintegrarse al grupo el próximo lunes.

LEER MÁS: Racing enfrenta a San Martín de Formosa por Copa Argentina

Baja sensible para Racing en la Copa Argentina

La ausencia de Miljevic representa una baja en la rotación del equipo dirigido por Gustavo Costas, que afrontará su debut en la Copa Argentina sin uno de sus mediocampistas. Más allá del impacto deportivo, el episodio vuelve a poner en foco una situación que excede lo futbolístico y que generó preocupación en el entorno del club de Avellaneda.

Matko Miljevic Copa Argentina Racing Puerto Madero
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