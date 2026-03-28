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Alerta en Patronato por posible ingreso de hinchas de Colón como socios

La diferencia de precios entre entradas y cuota social encendió la preocupación en Paraná antes del duelo del domingo entre Colón y Patronato.

Ovación

Por Ovación

28 de marzo 2026 · 16:36hs
Alerta en Patronato por posible ingreso de hinchas de Colón como socios

UNO Santa Fe | José Busieni

La previa del cruce entre Patronato y Colón comenzó a jugarse fuera de la cancha. En las últimas horas, la dirigencia del club entrerriano puso el foco en una posible maniobra de hinchas visitantes que buscarían ingresar como socios para abonar menos, en un contexto marcado por la alta demanda y la cercanía entre ambas ciudades.

Patronato vs Colón: preocupación por el ingreso de hinchas visitantes

El partido se disputará este domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y se podrá seguir en vivo a través de UNO 106.3, además de contar con la presencia de público neutral. En total, se habilitaron 1.500 entradas bajo esta modalidad.

La condición impuesta es clara: quienes accedan como neutrales no podrán portar indumentaria ni identificaciones de Colón, con el objetivo de evitar conflictos en las tribunas.

Diferencia de precios y una posible maniobra en análisis

El principal foco de inquietud surge a partir de la brecha económica entre las distintas opciones de ingreso. La entrada general tiene un valor de $70.000, mientras que la cuota societaria de Patronato se ubica en $25.000. Además, existe la alternativa de adquirir un ticket como no socio por $30.000, aunque con un control más estricto: si durante el ingreso se detecta que el domicilio no corresponde a Entre Ríos, el acceso podría ser rechazado.

Este escenario abre la posibilidad de que simpatizantes de Colón opten por asociarse de manera temporal para ingresar al estadio y ubicarse en sectores destinados al público local.

LEER MÁS: Patronato vs Colón: hora, TV y cómo verlo en vivo online

Operativo de seguridad en evaluación en Paraná

La situación es seguida de cerca por la dirigencia de Patronato, que busca garantizar el orden organizativo y minimizar riesgos en un partido con antecedentes de alta intensidad. El operativo de seguridad y la logística continúan en análisis, con el objetivo de evitar posibles inconvenientes derivados de la convivencia entre parcialidades en un mismo estadio.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el cruce entre Patronato y Colón suma un condimento especial por la proximidad geográfica y la histórica rivalidad regional.

Colón Patronato Grella Paraná
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