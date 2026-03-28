Se lanzó oficialmente el Torneo Dos Orillas de juveniles

El Torneo Dos Orillas de juveniles que tendrá un remozado formato, de acuerdo a las políticas de la Unión Argentina de Rugby.

En el auditorio del Sanatorio Santa Fe se realizó la presentación oficial del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. La competencia tiene un formato renovado que está confeccionado acorde a los parámetros dispuestos por la Unión Argentina de Rugby. El certamen interuniones contará con un Torneo Formación, Progresión y la división Menores de 19 reserva.

El lanzamiento del certamen interuniones reservado para divisiones juveniles fue encabezado por el presidente de la Unión Santafesina de Rugby , contador Enrique Patrizi; Jorge Bruzzone, responsable del área de competencias de la USR; el doctor Juan Rosas Paz, vicepresidente de la Unión Entrerriana de Rugby, y el doctor Antonio Saleme, subdirector médico del Sanatorio Santa Fe. También se encontraban presentes los capitanes y referentes de M 19, los directores deportivos y referentes deportivos y dirigentes de los clubes, tanto santafesinos como entrerrianos. Se encontraban también miembros de los consejos directivos de la UER, la USR, la comisión de competencias, y representantes de los referees, claves en el desarrollo del deporte de la pelota ovalada.

Jorge Bruzzone sostuvo que "la idea de la competencia de este 2026 es trabajar sobre lo mejorado a nuestro entender en 2024 y 2025, en donde hicimos una competencia un poco más acotada, con más espacios de descanso para los jugadores, para el recupero de partidos que por ahí por distintos motivos no se podían jugar. Tratamos de apuntar más a la calidad, la preparación, el desarrollo formativo y el tiempo que se necesita para adquirir recursos y mejorar".

El dirigente de Universitario manifestó que "además de una competencia que en algún momento estaba desnivelada por los distintos rangos que tenían los clubes, y eso también conspira contra la formación y el desarrollo de los deportistas. A veces la exigencia de cumplir con un fixture solamente competitivo, genera lagunas de rendimiento que son irreversibles. Nos olvidamos de la base biológica que es el descanso y la preparación física, sólo en pos de la competencia a veces precipitada y no tomamos en cuenta las respuestas motoras al igual que la capacitación de aprendizaje".

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El integrante del Consejo Directivo de la UAR subrayó que "es necesario aumentar la capacidad de aprendizaje, de gestos técnicos complejos y también al nivelar ganar o perder por 60 o 70 puntos enseña poco o muy poco y las competencias desniveladas generan, a nuestro entender dos cosas: falsas expectativas en el ganador y frustración en el perdedor. Entonces sin pensar que armamos partidos de relleno solamente creamos bloques de formación estructural para proteger el proceso de los jugadores".

Resaltó que "esos bloques son dos niveles, uno de ocho equipos con determinada formación y capacidades, y con todo el cupo de divisiones completo, y otro nivel más formativo en donde el compromiso sea un poquito menor respecto de la competencia y que tengan tiempo para desarrollar a sus jugadores. Osea, nuestro compromiso no es solamente con el triunfo o el trofeo del sábado, sino con el deportista del futuro".

También explicó que "creamos un espacio para las divisiones reserva que le llamamos divisiones reserva M19, en donde cada club que tenga la capacidad y el potencial tenga dos equipos de m19 compitiendo. No son todos, pero bueno, creemos que vamos a tener mucho más jugadores, mucho más juego y más nivelado. Por supuesto apostando a que todos vayan para arriba y puedan crecer, y que el resultado no nos sobrepasen".

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Más detalles del interuniones de juveniles

En el Torneo Progresión, participarán en las divisiones M14, M15, M16, M17, M19, los siguientes clubes: Universitario, CRAI, Santa Fe Rugby “A”, CRAR, La Salle (USR); Estudiantes, Paraná Rowing y Tilcara (UER). En el Torneo Formación, en M14, M15, M16, M17, indistintamente en variadas divisiones con los siguientes clubes: Santa Fe Rugby “B”, Cha Roga, Atlético Brown de San Vicente, Alma Juniors de Esperanza, San Carlos/Querandí RC (USR); y Estudiantes B (UER).

También se conformará un tercer grupo de partidos amistosos para aquellos equipos que no tengan competencia en los torneos Progresión y/o Formación. Estos amistosos incluyen partidos que entrelazan equipos de ambos torneos en divisiones M14 a M17. En cuanto a la división M19 reserva lo harán los siguientes equipos: Santa Fe Rugby, CRAI y CRAR por la USR; y Estudiantes, Rowing y Tilcara por la UER.