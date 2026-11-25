El piloto argentino del Red Bull Junior Team fue gran protagonista en la 73° edición del mítico Gran Premio callejero. Un error en la largada del domingo le impidió pelear por el triunfo tras haber terminado segundo el sábado, pero avanzó más de diez puestos hasta el 11° lugar y confirmó que en diciembre visitará la Argentina.

Mattia Colnaghi cerró su temporada 2026 con una actuación de alto impacto en el circuito más exigente del automovilismo formativo mundial. En la 73° edición del Gran Premio de Macao —disputada como Copa del Mundo de Fórmula Regional de la FIA—, el representante argentino del Red Bull Junior Team demostró velocidad pura desde el primer día y se despidió de la escudería MP Motorsport marcando la vuelta más rápida de la carrera principal.

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En el desafiante trazado callejero del Circuito da Guia (de 6,1 kilómetros), Colnaghi volvió a dejar en claro por qué lo considera su pista favorita, en la que ya suma tres participaciones.

Dominio desde el jueves y podio el sábado

El formato especial de Macao exige precisión milimétrica desde el arranque, con dos tandas clasificatorias que ordenan una carrera previa el sábado (a 10 vueltas) antes de la gran final dominical (a 15 giros).

Jueves veloz: Colnaghi lideró la primera práctica libre. Por la tarde, en una clasificación interrumpida por cinco banderas rojas, clavó 2:14.711 con neumáticos usados y quedó a apenas 46 milésimas de la pole position.

Viernes pasado por agua: La lluvia impidió bajar los tiempos, por lo que el registro del jueves le aseguró el tercer puesto de partida para la carrera clasificatoria.

Sábado de pelea por la punta: En la competencia sabatina, el argentino superó a un rival en el frenaje de la icónica curva Lisboa y luchó por la victoria hasta el final. Marcó el récord de vuelta en el penúltimo giro y cruzó la meta segundo (a 0,251 segundos del ganador), garantizándose un lugar en la primera fila para el domingo. DUTCH PHOTO AGENCY (PRENSA COLNAGHI)

Un error en la largada y una remontada memorable

Cuando parecía tener todo servido para pelear por la gloria en el Gran Premio, la partida del domingo le jugó una mala pasada y lo relegó al fondo del pelotón. Lejos de resignarse en un circuito callejero donde los sobrepasos son escasos, el argentino protagonizó una recuperación notable: escaló más de diez posiciones para finalizar 11° y, en la vuelta 12, detuvo el cronómetro en 2:15.143, quedándose con el giro más veloz de toda la final.

"El auto estuvo realmente increíble todo el fin de semana y el ritmo fue genial. Desde la primera práctica estuve adelante, y el sábado traté de ser agresivo y pelear por la victoria hasta el final. Lamentablemente no fue como esperaba: el domingo cometí un error en la largada, solté el embrague demasiado rápido y se apagó el motor. Eso me mandó al fondo del pelotón, pero después pude remontar hasta el 11° puesto y cerrar con la vuelta más rápida de la carrera", explicó Colnaghi tras bajarse del monoplaza.

DUTCH PHOTO AGENCY (PRENSA COLNAGHI)

Despedida de MP Motorsport y llegada al país en diciembre

La cita asiática marcó además el cierre de una exitosa etapa de tres años junto a MP Motorsport, estructura neerlandesa con la que Colnaghi se consagró campeón de la F4 Española (2024) y de la Eurocup-3 (2025), antes de dar el salto a la Fórmula 3 en 2026. "Este fin de semana volví a trabajar con el mismo ingeniero que tuve en los dos campeonatos que ganamos juntos, así que quiero agradecerle a todo el equipo por cómo me acompañó en esta etapa", destacó.

Con el calendario de competencias concluido, el 2026 todavía guarda una última parada especial: la segunda semana de diciembre, Mattia Colnaghi aterrizará en la Argentina. Tras un intenso año recorriendo los circuitos de Europa y Asia, el piloto llegará al país para reencontrarse con el público local y los fanáticos que madrugan cada fin de semana para seguirlo, en el marco de una agenda de actividades que se dará a conocer en los próximos días.