Maximiliano Bustos será entrenador de la franquicia Cobras de Brasil

Chinchu Bustos ya viajó rumbo a Brasil, concretamente a San Pablo, lugar donde tendrá su base de operaciones Cobras XV, y en el cual debutará el domingo 19 de febrero nada más y nada menos que frente a Pampas de Argentina. El equipo profesional de rugby de Brasil tendrá un plantel de 36 jugadores, de los cuales en su gran mayoría ya disputaron la ahora ex Súper Liga Americana de Rugby (SLAR) en la temporada pasada.

Bustos.jpg El ex Puma santafesino fue convocado por Daniel Hourcade para entrenar en la franquicia con base en San Pablo.

El ex primera línea formado en el Club Universitario de Santa Fe, tiene 36 años, jugó en 2012 en el seleccionado argentino de rugby Los Pumas, pero tuvo como jugador un paso importante por Europa, donde jugó en Capitolina y L´Aquila de Italia y Montpellier de Francia. Además, de haber jugado en Pampas XV bajo la conducción del tucumano Daniel Hourcade.Como coach fue asistente en el seleccionado argentino juvenil de Menores de 20, Los Pumitas; y en el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby. Viene de ser entrenador asistente de Pedro Raiteri en Estudiantes de Paraná.

Una buena oportunidad para seguir creciendo

"Vamos con buenas expectativas, creo que es un muy lindo desafío, lo tomo como un pasito más en la carrera de entrenador, así que lo tomo con mucha responsabilidad y muchas ganas. Me toma en un momento profesional en lo personal muy bueno, así que hay que ir a disfrutar y a seguir aprendiendo" le dijo Maximiliano Bustos a UNO Santa Fe.

El ex Puma santafesino manifestó que "esta posibilidad surgió a partir de haberme contactado el Huevo Daniel Hourcade, que fue quien me llamó el año pasado para comentarme que estaba esta posibilidad, me consultó si tenía ganas de sumarme al proyecto, la verdad que le dije que sí, que tenía muchas ganas, más que nada porque me sedujo lo que se estaba armando, y la idea de la Confederación de tratar de potenciar el rugby en Brasil".

"El objetivo principal es hacer un buen papel en la nueva Superliga Americana de Rugby, y poder llegar a estar en el próximo mundial. La sede de la franquicia será en San Pablo, hay cuatro jugadores argentinos, entre ellos un rosarino que ya estuvo el año pasado en Jaguares, después, un pilar de Alumni, dos segundas líneas de Alumni, y algunos colombianos, cuya incorporación se está definiendo por estas horas" comentó Chinchu Bustos.

El ex primera línea de Universitario de Santa Fe destacó que "el entrenador principal que es Josh Reeves, el año pasado jugó el torneo, y quedó como head coach. Es un proyecto con gente nueva, con caras nuevas, y eso también fue uno de los puntos que me sedujo para poder dar el okey, y hacer el esfuerzo de viajar sin la familia. Eso ha sido una parte muy dura, pero el objetivo está claro de saber aprovechar esta oportunidad que se me presenta".

Chinchu Bustos.jpg Chinchu Bustos dejó su lugar en Estudiantes de Paraná, para asumir esta oportunidad en el rugby profesional.

"Esto será algo diferente a lo que venía haciendo en Estudiantes de Paraná, esto es un plantel profesional, donde las cargas van a ser más exigentes que por ahí un amateur en el Torneo del LItoral, que es una competencia importante, pero acá estás enfocado todo el tiempo en trabajar y hacerlo de la mejor manera, porque será un torneo muy exigente" señaló el ahora ex entrenador de Estudiantes de Paraná, de gran campaña en el interuniones litoraleño del año pasado.

En el mismo sentido consideró que "está muy bueno esto de que Argentina sumó otra franquicia, como la de Córdoba, que será importante para los jugadores de nuestro país, para darle rodaje. Después tenés dos franquicias muy buenas como Uruguay y Chile, que son dos equipos que se están preparando muy bien. Más que nada con Peñarol y Selknam, para el Mundial que tienen que jugar este año. Va a estar muy bueno el torneo, y será sin dudas, muy exigente".