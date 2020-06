Mayco Vivas: "Me iría al exterior para seguir creciendo"

El deporte en general, y el rugby en particular fueron de las actividades que debieron pararse como consecuencia de la pandemia de coronavirus. En particular el Súper Rugby fue paralizado y la competencia que jugaba Mayco Vivas para los Jaguares no se terminará de concretar en lo que queda de la presente temporada.

La incertidumbre de como continuará la vida de los Jaguares, ante la ausencia de competencia en lo inmediato, provocó que la UAR le diera vía libre a los jugadores para buscar nuevos horizontes, y entre los que lo hizo fue el head coach Gonzalo Quesada quien asumió la conducción técnica en el Stade Francais de París.

"Me volví dos días antes que empiece la cuarentena, y desde ese momento estoy en Rafaela Nos avisaron el lunes previo que no se iba a entrenar más porque no se podía. Entonces agarré y me volví rápidamente. La mayoría del interior nos fuimos cada uno para su provincia" expresó Mayco Vivas en un instagram live realizado con la Unión Santafesina de Rugby.

El primera línea de Jaguares comentó que "en Rafaela es totalmente diferente a lo que está pasando en Buenos Aires. Allá está muy complicado todo, y acá tenemos la suerte de salir al aire libre, con la posibilidad de escaparme al club, y tenemos el gimnasio abierto, lo cual es indispensable para volver a entrenar y mantenerse de la mejor manera para lo que pueda llegar a venir".

"En el club no hay ninguna autorización, solamente se pudo retomar la gente de hockey. Estoy yendo solo por las mañanas ya que no hay ningún tipo de problemas pero no voy con nadie, no voy acompañado, hago lo que nos mandaron de los planes, y me voy sin dar vueltas. No me quedo ni dando vueltas, ni generar problemas en el club, y después a la tard voy al gimnasio" destacó el jugador de Los Pumas.

"Desde que no vivo más en Rafaela, es la ocasión que más tiempo me quedé. Van tres meses y lo empezas a sentir como raro. En otro momento extrañas estar en tu casa, con tus amigos, pero sentís la necesidad de volver a entrenar. No es una situación linda la que nos está tocando quedarme en casa, pero no de esta forma, ya que te pone ansioso".

En cuanto a la incertidumbre de Jaguares expresó que "está muy complicada la situación, no hay nada definido del futuro de Jaguares, porque no se sabe nada aún. Nos dijeron que si teníamos alguna oferta de afuera, que la consultemos bien, y que veamos la posibilidad de ir si nos conviene. En algunos casos la mejor salida es irse a jugar afuera, pero tampoco está fácil para hacerlo".

"Tengo contrato hasta 2023, y me encantaría seguir estando en Argentina formándome como jugador, adquiriendo experiencias sacándole el jugo a todos los entrenadores, y por otro lado no irse tan crudo afuera. Tener más piso, más experiencia, más roce para irse afuera, sino se llega a una buena situación en nuestro país, aspiro a irme afuera para seguir creciendo. Igualmente no está nada fácil para nadie irse a jugar al exterior, porque la situación es complicada en todos lados" comentó el delantero formado en el CRAR de Rafaela.

2962020 f2 mayco vivas usr uar jaguares.jpg El primera línea de Jaguares pasa la cuarentena en Rafaela. Prensa UAR

Un Jaguar en cuarentena

En cuanto a como trabaja en esta etapa de cuarentena destacó que "son muy completos los planes que nos mandaron los profes de Jaguares. El día se arranca nueve de la mañana, llenando una encuesta de como te sentís en el día, y una encuesta de síntomas de Covid-19, y después comienza, con un plan de campo que hago en el club, con técnicas de carrera, y luego todo el plan de gimnasios, zona media y demás".

"Si hay una posibilidad de jugar en el club, es bueno porque podés comenzar a agarrar ritmo. Hace tres meses que no jugamos un partido de rugby, no tenemos ningún entrenamiento específico de rugby, y lógicamente sería genial que nos permitan jugar el torneo interprovincias, porque si bien no es el mismo nivel o el mismo ritmo, pero te salva para no empezar de cero" expresó Mayco Vivas.

En relación a su gran crecimiento en tan poco tiempo, el exintegrante de Los Pumitas, sostuvo que "nunca me imaginé que a los veintidos años iba a estar jugando en Los Pumas, ni siquiera a los veinte. Estaba terminando de jugar el Mundial Juvenil y lo veía muy lejos. Después se fueron dando las cosas, obviamente que siempre lo buscás, pero no me quería matar la cabeza pensando mucho, porque a veces cuando te metés presión sólo, me termino bajoneando sino se cumplió alguno".

"Después del Mundial terminé una gira de Argentina XV y allí pasé a entrenar con Los Pumas, cosa que no me lo esperaba, porque fue la puesta a punto para el Championship. Me vuelven a citar para la gira de noviembre, y termino jugando contra Barbarians" agregó el exintegrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

2962020 f3 mayco vivas usr uar jaguares.jpg El pilar rafaelino se ha consolidado en la franquicia nacional. Prensa UAR

Mayco contó que "cuando me fui a Rosario en 2017 ahí fue todo diferente, pero cuando estaba en Rafaela y me tocaba ir a los entrenamientos de Santa Fe, y viajar tres o cuatro días por semana, hacer que me retiren de la escuela, iba a Santa Fe, entrenaba y me volvía, y llegaba a las doce de la noche. Fue largo, pero me sirvió mucho ir a Rosario, y tener el Pladar ahí fue otra cosa".

Por último, recordó a quien lo acompañó siempre cuando todo estaba por venir. "El Gordo Tito fue el que siempre me bancó para todos los viajes, y para lo que sea siempre me bancaba. En el documental no lo había nombrado porque es una persona de perfil bajo, y no le gusta mucho que lo nombren. Es uno de los que me apoyó para llegar. Es una forma de demostrar que el club siempre está presente".