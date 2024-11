Mbappé se quedó afuera de otra convocatoria en Francia

Los nubarrones se trasladaron a Les Bleus, donde pasó de ser el indiscutido ancho de bastos a no figurar en la convocatoria para los próximos encuentros que debe afrontar el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

En efecto, no fue citado para los choques con Israel e Italia del 14 y 17 de noviembre, con lo que se repite lo ocurrido en la pasada llamada cuando estuvo ausente por molestias físicas y acordó tomar un descanso.

En esta ocasión, el DT manifestó que "tuve varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión para estos partidos. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decir dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para este encuentro con los dos partidos que nos esperan".