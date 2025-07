Medrán, sorprendido por ser despedido en Gimnasia (M): "No entiendo la decisión"

"Me sorprende. Ayer (por el martes) me llamó Fernando Jauregui para transmitirme que ya no querían contar en el proceso con nosotros. Nosotros le dijimos que estábamos enteros para seguir, pero me ratificó que era una decisión tomada", relató Medrán, aún visiblemente afectado por lo sucedido.

Medrán, fuera de Gimnasia (M) antes de visitar a Colón

El entrenador, que no llegó a hablar con el presidente del club, dejó en claro que no esperaba este desenlace: "El presidente tendrá sus motivos. No he hablado con él todavía. Aceptamos la decisión tomada, pero no concuerdo porque teníamos la convicción de seguir peleando el torneo, de ser protagonistas, de tener esa ilusión intacta de pelear por el ascenso".

Durante su ciclo al frente del primer equipo, Medrán dirigió 52 partidos, con un balance positivo: 25 triunfos, 19 empates y solo 8 derrotas, de las cuales apenas dos fueron en condición de local. Sin embargo, eso no alcanzó para sostenerse en el cargo.

"Muchas veces decimos que el fútbol es de resultados y eso está plasmado en la tabla. No sé por dónde viene la decisión; ellos me transmitieron que no veían una respuesta en lo futbolístico", agregó el técnico, poniendo en duda los argumentos que le dieron para explicar su salida.