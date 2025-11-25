Uno Santa Fe | Ovación | Maradona

Messi recordó a Maradona en sus redes sociales

El capitán argentino Lionel Messi compartió en sus redes sociales una imagen para recordar a Diego Maradona a cinco años de su fallecimiento

25 de noviembre 2025 · 17:42hs
El capitán argentino Lionel Messi compartió en sus redes sociales una imagen para recordar a Diego Maradona a cinco años de su fallecimiento. El actual jugador de Inter Miami publicó en sus historias de Instagram una foto del años 2010, durante el Mundial de Sudáfrica.

El 10 se mostraba muy afectuoso con Messi, ya que le devolvió el abrazo y le agregó un beso en la mejilla en plena celebración durante la cita mundialista en el país africano.

La dedicatoria de Messi para Maradona

image

Se cumplen cinco años del fallecimiento del ídolo popular Diego Armando Maradona, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de la citada dolencia y su deceso se produjo en su casa dentro de un barrio privado del municipio bonaerense de Tigre.

Maradona Lionel Messi Mundial
