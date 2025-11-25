De acuerdo al informe estadístico de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), en 2024 los fallecidos en accidentes disminuyeron un 16,4%. Del total de víctimas fatales, el 64,5% se produjeron en rutas y autopistas: 141 en la red vial nacional y 86 en la provincial.

Siniestralidad en las rutas. Las vías nacionales en Santa Fe registran una tasa de víctimas fatales 9 veces mayor a las provinciales.

El Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, presentaron un informe que revela una reducción histórica en la cantidad de fallecidos por siniestros viales en las rutas de Santa Fe .

Los datos de 2024 muestran una caída interanual del 16,4%, consolidando un descenso acumulado del 39,2% en los últimos 17 años (serie 2008-2024).

Cifra récord y tendencia positiva confirmada

El informe, que abarca el período 2008/2024, fue presentado en la capital provincial, destacando que los 367 fallecidos registrados en 2024 representan la cifra más baja de los últimos 20 años, incluso superando los registros del periodo de pandemia.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, remarcó que esta baja no es "fruto de la casualidad sino de la causalidad", atribuyéndola a las medidas adoptadas, el trabajo articulado con los gobiernos locales y la "presencia permanente en rutas y autopistas para realizar controles de velocidad y alcoholemia".

Los datos preliminares de 2025 confirman la tendencia: al 31 de octubre se registran 253 fallecidos, un 9,6% menos que los 280 del mismo período del año anterior, lo que anticipa una nueva mejora en los indicadores.

Radiografía de la siniestralidad vial en 2024

El director provincial de Formación y Comunicación de la APSV, Sebastián Kelman, detalló los resultados del Observatorio Vial.

En 2024, Santa Fe registró 339 siniestros que causaron 367 víctimas fatales, frente a los 439 hechos de 2023.

Reducción Total: 16,4% en la cantidad de fallecidos respecto a 2023.

Tasa de Mortalidad: Descendió significativamente un 17%, pasando de 12,1 a 10,1 cada 100.000 habitantes

image

Usuarios vulnerables y zonas de mayor incidencia

Los usuarios de motocicletas, ciclistas y peatones conforman el grupo más vulnerable en la vía pública. A pesar de la mayor baja (29,6%), los motociclistas siguen concentrando la mayor cantidad de víctimas, representando el 41% del total de fallecidos en 2024.

El 62,3% de los hechos fatales que involucran a motociclistas ocurrió en zonas urbanas.

Tránsito pesado y rutas

Si bien el número de usuarios de camiones fallecidos aumentó en un 250% (de 4 a 14 casos), el director Kelman destacó que se trata de un grupo de baja magnitud relativa en el total. No obstante, en 88 hechos fatales (el 24% del total) se registró la participación de camiones.

En cuanto a la ubicación, el 64,5% de los fallecidos se registró en rutas y autopistas, mientras que el 35,5% ocurrió en calles, avenidas y caminos rurales.

Los datos demuestran que en la red vial nacional se registra una tasa de víctimas 9 veces mayor que en las rutas provinciales, a pesar de tener cinco veces menos kilómetros.