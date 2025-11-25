Uno Santa Fe | Ovación | Conti

La cargada de Conti a Unión tras la eliminación del Clausura a manos de Gimnasia

El defensor de Gimnasia, Germán Conti –fanático de Colón–, dejó una reacción en redes luego del triunfo en Santa Fe ante Unión

25 de noviembre 2025
La cargada de Conti a Unión tras la eliminación del Clausura a manos de Gimnasia

La victoria de Gimnasia en Santa Fe no solo dejó a Unión fuera del Clausura: también encendió un capítulo extra en redes sociales. El protagonista fue Germán Conti, defensor del Lobo y fanático de Colón, que no dejó pasar la oportunidad de dejar una sutil –o no tanto– gastada que rápidamente se viralizó.

Minutos después del triunfo tripero en el 15 de Abril, el zaguero santafesino publicó una historia que muchos interpretaron como un mensaje directo para el clásico rival de sus amores. No fue necesario demasiado texto: con una imagen celebrando y un emoji sugestivo, la publicación hizo el resto.

image

El efecto fue inmediato: enojo en la parcialidad tatengue y, del otro lado, festejos sabaleros celebrando la chicana. Un fenómeno clásico del folklore argentino, que en redes sociales suele multiplicarse a velocidad récord. Pero Conti no fue el único en sumarse al clima. Priscila Enrique, esposa de Flanco Conti, también dejó un posteo con un tono similar, reforzando la cargada y alimentando el revuelo digital.

