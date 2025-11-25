Usos indebidos, deliberados y daños en equipamientos: Provincia intervino la Cocina Centralizada de Reconquista

La provincia dispuso la intervención de la Cocina Centralizada de Reconquista tras detectar maniobras deliberadas, mal uso y daños en equipamientos recientemente instalados. Se designaron directores interventores que ya trabajan en la investigación y en la apertura de sumarios administrativos.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Educación, José Goity , explicó que “desde el Ministerio de Educación hemos intervenido con actas por situaciones de anomalías importantes al interior de la Cocina Centralizada y se ha llegado al punto límite donde se ha constatado sabotaje sobre material delicado y muy costoso” .

El funcionario agregó que se pidió la intervención del Ministerio de Obras Públicas, responsable de la construcción del edificio, debido a la detección de un mal uso de los equipamientos .

Ante esta situación, sostuvo: “Decidimos una intervención para generar el adecuado funcionamiento de la cocina centralizada. Vamos a ponerla en orden, deslindar responsabilidades y no vamos a permitir que impunemente se atente contra los recursos públicos y mucho menos en educación”.

Goity detalló que durante las verificaciones se constató mal uso intencional de ciertos equipamientos, entre ellos:

Una marmita industrial utilizada a más de 300 grados cuando su máximo es 150 grados.

Roturas de equipamientos e instalaciones.

Obstrucción de mangueras que impedían el desagote.

Mechas de hornos fuera de lugar , entre otras irregularidades.

goity El ministro de Educación, José Goity

El ministro remarcó que “no vamos a permitir que recursos que no son de una persona, sino del conjunto de los santafesinos, sean deteriorados o destruidos por el motivo que fuera”, recordando que en esa cocina se producen más de 5.000 raciones diarias para escuelas de Reconquista y la región.

Agregó que “bajo ningún punto de vista vamos a dejar que se destruya aquello que nos costó tanto conseguir. Hubo una inversión importante del gobierno provincial y no vamos a permitir que sucedan estas situaciones”.

“Vamos a ser muy duros contra quienes no quieren trabajar”, afirma. Goity también subrayó que “tenemos muy buenos recursos humanos y no puede ser que dos o tres personas, por los motivos que sean, atenten contra el funcionamiento general de la cocina. Vamos a ser muy duros contra quienes no quieren trabajar y generan un perjuicio para el Estado, los chicos y toda la comunidad”.

Ante estas irregularidades, el Ministerio de Educación ordenó la intervención de la Cocina Centralizada N.º 9602 por el tiempo que demande la investigación. Fueron designados como directores interventores: Oscar Duarte, director de la Regional Reconquista de Gobierno y Marlen Espíndola, abogada de la Regional Reconquista de Gobierno.

interventores cocina reconquista Oscar Duarte, director de la Regional Reconquista de Gobierno y Marlen Espíndola, abogada de la Regional Reconquista de Gobierno.

Ambos estarán facultados para abrir sumarios administrativos y determinar posibles responsabilidades. Se confirmó, además, la continuidad de la actual directora, Gabriela Micelli, en tareas operativas.

La obra de la Cocina Centralizada —finalizada tras siete años con fondos provinciales— está destinada a elaborar 5.500 raciones diarias para 33 escuelas y cuenta con 20 empleados. La inversión para finalizarla e inaugurarla fue de 140 millones de pesos.

En la conferencia participaron también la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, y el delegado regional, Sergio García.

Los trabajos inaugurados en diciembre de 2024 por el actual gobierno se desarrollaron sobre una superficie de 1.368 metros cuadrados, con obras que incluyeron cerco perimetral, estacionamiento semicubierto, albañilería, cubiertas, pisos, instalaciones de gas, sanitaria y eléctrica, termomecánica, sistema contraincendios, carpinterías, herrerías, pinturas, equipamientos, parquización y señalética, entre otros.