Messi sumó un nuevo galardón en su carrera deportiva

Lionel Messi volvió a hacer historia al convertirse ayer en el primer futbolista que consigue un Premio Laureus como Mejor Deportista durante la gala celebrada en Berlín, tras haberse impuesto al resto de los candidatos y empatado en el primer lugar con el piloto británico Lewis Hamilton, campeón de Fórmula 1.

Tanto Lio como Hamilton consiguieron superar a otros grandes deportistas que aspiraban a llevarse los premios, como el tenista Rafael Nadal, el piloto de Moto GP Marc Márquez, el maratonista Eliud Kipchoge y el golfista Tiger Woods.

Messi no pudo acudir a la gala y Carles Puyol, su ex compañero en Barcelona, fue a recoger el trofeo en su nombre como embajador de los premios.

Pero Messi transmitió a través de un video su satisfacción por haber conseguido ganar el premio que lo convirtió en el primer deportista de su disciplina que lo logra en la historia.

"Buenas noches, pedir perdón por no estar presente. Me hacía mucha ilusión por lo que significa. Este es un premio muy especial y me siento honrado por ser el primero futbolista en ganarlo a nivel individual", manifestó el rosarino.

Messi también quiso agradecer la obtención del premio destacando el apoyo de sus compañeros, de su familia y de todos los aficionados que están cerca suyo.

"Es un placer enorme ser parte de esta entrega. Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia y a la gente que me sigue. Un saludo muy grande a todos, que sigan disfrutando de esta fiesta", declaró.

Mientras que Leo Messi consiguió proclamarse como el primer futbolista que obtiene un Premio Laureus (el llamado Oscar del deporte), Lewis Hamilton repitió la gesta que ya habían logrado en su momento los pilotos alemanes Michael Schumacher y Sebastian Vettel.